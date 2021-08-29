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Украина отмечает День памяти защитников

Воскресенье, 29 августа 2021, 08:39

29 августа в День памяти защитников, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, состоится общенациональная минута молчания.

Источник: Укринформ

Детали: В 10:00 во время минуты молчания будет остановлена ​​работа в органах местного самоуправления, на предприятиях, в учреждениях и организациях (кроме тех, где утсановлен непрерывный режим работы), движение общественного и частного транспорта с подачей соответствующих звуковых сигналов.

Также в знак памяти защитников Украины в 10:00 будет прерваны трансляции радио- и телепередач.

Кроме этого ограничат трансляции развлекательных программ радио и телевидения.

В этот день будут приспущены Государственные Флаги Украины на зданиях органов власти, государственных предприятий, учреждений и организаций.

В Киеве мемориальные мероприятия в память о погибших за Украину защитниках пройдут во всех районах столицы. Основная часть мероприятий пройдет на площади у Михайловского Златоверхого собора, у Стены памяти погибших героев.

Также на площади будут работать фотовыставки "Помним Героев Иловайской битвы", "Не погаснет Звезда Воина величественная" из фондов Национального историко-архитектурного музея "Киевская крепость".

До 30 августа в читальном зале Государственного архива Киева проводятся выставки архивных документов ко Дню памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

29 августа также проведут День документального кино, мероприятие планируется в кинотеатрах "Лира", имени Т. Г. Шевченко, "Факел", "Старт", "Днепр".

Для киевлян и гостей города состоится демонстрация тематических экспозиций Национального военно-исторического музея Украины.

Знать больше: Сколько воинов погибли в Иловайском окружении: известно точное число и имена

Предыстория: Именно на эти августовские дни 2014 года пришелся пик Иловайской трагедии, когда в результате противостояния российским захватчикам украинские вооруженные подразделения попали во враждебное окружение.

По официальным данным, во время Иловайской операции и дальнейшего расстрела в так называемом "зеленом коридоре" 366 украинских воинов погибли, 429 - получили ранения различной степени тяжести, 300 - попали в плен.

В Офисе Генерального прокурора Украины считают, что вероломное убийство украинских военных в Иловайске в августе 2014 года было спланировано заранее.

На официальном сайте ОГП запустят специальную рубрику, где будут освещать результаты расследования Иловайской трагедии.

Темы: ИловайсквойнаУкраина
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