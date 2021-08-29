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В Україні вшановують пам'ять полеглих в Іловайській трагедії

Неділя, 29 серпня 2021, 13:01

У Києві в День пам'яті захисників, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, відбуваються заходи з вшанування біля стін Михайлівського Золотоверхого собору.

Джерело: кореспондент Української правди з місця події

Деталі: Кількасот людей, серед яких ветерани російсько-української війни та родичі полеглих, прийшли покласти квіти до Стіни пам'яті загиблих в Іловайській трагедії.

 
Фото Ельдара Сарахмана
 
Фото Ельдара Сарахмана

Люди несуть соняхи, які стали символом трагедії.

О 12 годині панахиду по загиблим відслужив митрополит ПЦУ Епіфаній.

 
Фото Ельдара Сарахмана

В заходах беруть участь легендарні військові, комбати та Герої України.

Почесна варта Збройних сил України упродовж заходу виконує церемоніал вшанування пам'яті загиблих бійців

 
 
Фото Ельдара Сарахмана

Крім того, у церемонії вшанування пам'яті захисників України взяли участь президент Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Ельдар Сарахман, УП
Теми: війнаЗбройні силиКиїв


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