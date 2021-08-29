В Україні вшановують пам'ять полеглих в Іловайській трагедії

У Києві в День пам'яті захисників, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, відбуваються заходи з вшанування біля стін Михайлівського Золотоверхого собору.

Джерело: кореспондент Української правди з місця події

Деталі: Кількасот людей, серед яких ветерани російсько-української війни та родичі полеглих, прийшли покласти квіти до Стіни пам'яті загиблих в Іловайській трагедії.

Фото Ельдара Сарахмана

Фото Ельдара Сарахмана

Люди несуть соняхи, які стали символом трагедії.

О 12 годині панахиду по загиблим відслужив митрополит ПЦУ Епіфаній.

Фото Ельдара Сарахмана

В заходах беруть участь легендарні військові, комбати та Герої України.

Почесна варта Збройних сил України упродовж заходу виконує церемоніал вшанування пам'яті загиблих бійців

Фото Ельдара Сарахмана

Крім того, у церемонії вшанування пам'яті захисників України взяли участь президент Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Денис Шмигаль.