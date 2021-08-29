В Украине почтили память павших в Иловайской трагедии
В Киеве в День памяти защитников, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, происходят мероприятия у стен Михайловского Златоверхого собора.
Источник: корреспондент Украинской правды с места события
Детали: Несколько сотен человек, среди которых ветераны российско-украинской войны и родственники павших, пришли возложить цветы к Стене памяти погибших в Иловайской трагедии.
Люди несут подсолнухи, которые стали символом трагедии.
В 12:00 панихиду по погибшим отслужил митрополит ПЦУ Епифаний.
В мероприятиях принимают участие легендарные военные, комбаты и Герои Украины.
Почетный караул Вооруженных сил Украины на протяжении мероприятия выполняет церемониал памяти погибших бойцов.
Кроме того, в церемонии памяти защитников Украины приняли участие президент Владимир Зеленский и премьер-министр Денис Шмыгаль.