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В Украине почтили память павших в Иловайской трагедии

Воскресенье, 29 августа 2021, 13:01

В Киеве в День памяти защитников, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, происходят мероприятия у стен Михайловского Златоверхого собора.

Источник: корреспондент Украинской правды с места события

Детали: Несколько сотен человек, среди которых ветераны российско-украинской войны и родственники павших, пришли возложить цветы к Стене памяти погибших в Иловайской трагедии.

 
Фото Эльдара Сарахмана
 
Фото Эльдара Сарахмана

Люди несут подсолнухи, которые стали символом трагедии.

В 12:00 панихиду по погибшим отслужил митрополит ПЦУ Епифаний.

 
Фото Эльдара Сарахмана

В мероприятиях принимают участие легендарные военные, комбаты и Герои Украины.

Почетный караул Вооруженных сил Украины на протяжении мероприятия выполняет церемониал памяти погибших бойцов.

 
Фото Эльдара Сарахмана
 
Фото Эльдара Сарахмана

Кроме того, в церемонии памяти защитников Украины приняли участие президент Владимир Зеленский и премьер-министр Денис Шмыгаль.

Эльдар Сарахман, УП
Темы: войнаВооруженные силыКиев
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