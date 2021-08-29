Доброволець Святослав Горбенко удостоєний звання Герой України посмертно
Звання Героя України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" посмертно присвоєне солдату-добровольцю Святославу Горбенку, що був вбитий російськими загарбниками під час оборони ДАП.
Джерело: повідомлення Офісу президента
Деталі: Президент Володимир Зеленський вручив державні нагороди за особисту мужність та героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету й територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові.
Званням Героя України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" посмертно відзначений боєць Добровольчого українського корпусу "Правий сектор" Святослав Горбенко, позивний "Скельд".
Нагороду отримали батьки Святослава Горбенка Сергій Олександрович та Лариса Вікторівна.
Боєць загинув 3 жовтня 2014 року під час оборони Донецького аеропорту. Рятуючи травмованого побратима, він був смертельно поранений осколком танкового снаряда.
Крім того, звання Героя України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" посмертно присвоєне солдату Віктору Гурняку, який загинув 19 жовтня 2014 року, коли під мінометним обстрілом вивозив поранених у районі 32-го блокпосту поблизу селища Сміле Луганської області.
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Нагадаємо:
- 29 серпня відзначається День пам'яті захисників, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.