Доброволець Святослав Горбенко удостоєний звання Герой України посмертно

Звання Героя України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" посмертно присвоєне солдату-добровольцю Святославу Горбенку, що був вбитий російськими загарбниками під час оборони ДАП.

Джерело: повідомлення Офісу президента

Деталі: Президент Володимир Зеленський вручив державні нагороди за особисту мужність та героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету й територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові.

Званням Героя України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" посмертно відзначений боєць Добровольчого українського корпусу "Правий сектор" Святослав Горбенко, позивний "Скельд".

Нагороду отримали батьки Святослава Горбенка Сергій Олександрович та Лариса Вікторівна.

Фото ОП

Боєць загинув 3 жовтня 2014 року під час оборони Донецького аеропорту. Рятуючи травмованого побратима, він був смертельно поранений осколком танкового снаряда.

Крім того, звання Героя України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" посмертно присвоєне солдату Віктору Гурняку, який загинув 19 жовтня 2014 року, коли під мінометним обстрілом вивозив поранених у районі 32-го блокпосту поблизу селища Сміле Луганської області.

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