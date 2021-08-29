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Доброволець Святослав Горбенко удостоєний звання Герой України посмертно

Неділя, 29 серпня 2021, 13:32
Доброволець Святослав Горбенко удостоєний звання Герой України посмертно
Святослав Горбенко Скельд

Звання Героя України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" посмертно присвоєне солдату-добровольцю Святославу Горбенку, що був вбитий російськими загарбниками під час оборони ДАП.

Джерело: повідомлення Офісу президента

Деталі: Президент Володимир Зеленський вручив державні нагороди за особисту мужність та героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету й територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові.

Званням Героя України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" посмертно відзначений боєць Добровольчого українського корпусу "Правий сектор" Святослав Горбенко, позивний "Скельд".

Нагороду отримали батьки Святослава Горбенка Сергій Олександрович та Лариса Вікторівна.

 
Фото ОП

Боєць загинув 3 жовтня 2014 року під час оборони Донецького аеропорту. Рятуючи травмованого побратима, він був смертельно поранений осколком танкового снаряда.

Крім того, звання Героя України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" посмертно присвоєне солдату Віктору Гурняку, який загинув 19 жовтня 2014 року, коли під мінометним обстрілом вивозив поранених у районі 32-го блокпосту поблизу селища Сміле Луганської області.

Знати більше: Аеропорт. Невідомі подробиці найтрагічнішої спецоперації АТО

Нагадаємо:

  • 29 серпня  відзначається День пам'яті захисників, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

Українська правда

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Теми: війнанагороди
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