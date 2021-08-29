Доброволец Святослав Горбенко удостоен звания Герой Украины посмертно

Звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" посмертно присвоено солдату-добровольцу Святославу Горбенко, который был убит российскими захватчиками при обороне ДАП.

Источник: сообщение Офиса президента

Детали: Президент Владимир Зеленский вручил государственные награды за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу.

Званием Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" посмертно отмечен боец ​​Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор" Святослав Горбенко, позывной "Скельд".

Награду получили родители Святослава Горбенко Сергей Александрович и Лариса Викторовна.

Фото ОП

Боец погиб 3 октября 2014 года при обороне Донецкого аэропорта. Спасая травмированного побратима, он был смертельно ранен осколком танкового снаряда.

Кроме того, звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" посмертно присвоено солдату Виктору Гурняку, который погиб 19 октября 2014 года, когда под минометным обстрелом вывозил раненых в районе 32-го блокпоста вблизи поселка Смелое Луганской области.

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