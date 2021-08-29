Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Доброволец Святослав Горбенко удостоен звания Герой Украины посмертно

Воскресенье, 29 августа 2021, 13:32
Святослав Горбенко Скельд

Звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" посмертно присвоено солдату-добровольцу Святославу Горбенко, который был убит российскими захватчиками при обороне ДАП.

Источник: сообщение Офиса президента

Детали: Президент Владимир Зеленский вручил государственные награды за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу.

Званием Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" посмертно отмечен боец ​​Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор" Святослав Горбенко, позывной "Скельд".

Награду получили родители Святослава Горбенко Сергей Александрович и Лариса Викторовна.

 
Фото ОП

Боец погиб 3 октября 2014 года при обороне Донецкого аэропорта. Спасая травмированного побратима, он был смертельно ранен осколком танкового снаряда.

Кроме того, звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" посмертно присвоено солдату Виктору Гурняку, который погиб 19 октября 2014 года, когда под минометным обстрелом вывозил раненых в районе 32-го блокпоста вблизи поселка Смелое Луганской области.

Знать больше: Аэропорт. Неизвестные подробности самой трагической спецоперации АТО

Напомним:

  • 29 августа отмечается День памяти защитников, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

Украинская правда
Темы: войнанаграды
powered by lun.ua
Главное сегодня

дополненоВстречу Зеленского и Байдена снова перенесли

Почти 100 стран, включая Украину, заявили о заверениях от талибов

Столкновения в Одессе: среди нападавших было 12 несовершеннолетних

Пятый день Паралимпиады: Украина взяла 9 медалей, из них 2 "золота"

После 7 лет болезни умер Герой Украины Петраковский

США заявили, что нанесли удар по авто со смертниками ИГИЛ в Кабуле

Все новости...
война
Обострение на востоке: российские наемники ранили украинского бойца
В Украине почтили память павших в Иловайской трагедии
Виктор Гурняк – Герой Украины, Зеленский вручил орден родителям павшего бойца
Последние новости
23:13
США осталось эвакуировать из Афганистана около 300 граждан
22:29
дополненоВстречу Зеленского и Байдена снова перенесли
22:13
Разумков предложил Данилову трибуну: чтоб показал, на кого давят олигархи
21:39
Почти 100 стран, включая Украину, заявили о заверениях от талибов
20:33
Столкновения в Одессе: среди нападавших было 12 несовершеннолетних
20:27
Во Франции не будут требовать "паспорта здоровья" для голосования на выборах
19:55
Пятый день Паралимпиады: Украина взяла 9 медалей, из них 2 "золота"
19:35
Новости экономики: гарантии для сохранения транзита и последствия отказа от декларирования
19:27
Зеленский хочет за 1,5 года закрыть очередь на жилье для семей погибших и ветеранов
19:04
"Шахтер" в меньшинстве теряет очки в Ужгороде
Все новости...