Після 7 років хвороби помер Герой України Петраківський

У неділю після 7 років хвороби, спричиненої пораненням на Донбасі, помер Герой України, офіцер 8-го полку спеціального призначення підполковник Олександр Петраківський.

Джерело: АрміяInform із посиланням на начальника Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного Павла Ткачука, маму Героя Тетяну Никифорівну та волонтерку з Хмельницького Тетяну Юзепчук

Дослівно Ткачук: "У цей скорботний день отримав ще одну надзвичайно трагічну звістку… Після тривалої боротьби за життя відійшов у вічність випускник Національної академії сухопутних військ Герой України підполковник Олександр Петраківський. Офіцер завершив наш навчальний заклад 2009 року за спеціальністю "Бойове застосування та управління діями аеромобільних підрозділів", після чого проходив службу в одній з елітних військових частин спеціального призначення".

"20 липня 2014 року розвідувальна група під командуванням Олександра, забезпечуючи проходження колони техніки Збройних Сил та сил добровольчого батальйону "Айдар" до аеропорту Луганська, виявила засідку в районі міста Щастя і вступила у бій, що дозволило забезпечити проходження колони запасним шляхом. В ході бою Олександр Петраківський отримав важке поранення голови, однак продовжував керувати діями групи, виносив поранених у безпечне місце. За це указом президента України від 4 грудня 2014 року № 918/2014 офіцер був відзначений найвищою нагородою – званням "Герой України"".

Деталі: Внаслідок поранення Петраківський переніс кому, десятки складних хірургічних втручань. Проходив лікування в Україні, Польщі, в Ізраїлі, США та складну реабілітацію у Науково-практичному центрі нейрореабілітації Nodus у Броварах. У квітні цього року на нейрореабілітацію Олександра Петраківського виділили кошти відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів.

Підполковникові Олександру Петраківському було 33 роки.