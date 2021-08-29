Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

После 7 лет болезни умер Герой Украины Петраковский

Воскресенье, 29 августа 2021, 18:33
После 7 лет болезни умер Герой Украины Петраковский
АрміяInform

В воскресенье после 7 лет болезни, вызванной ранением на Донбассе, умер Герой Украины, офицер 8-го полка специального назначения подполковник Александр Петраковский.

Источник: АрмияInform со ссылкой на начальника Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного Павла Ткачука, маму Героя Татьяну Никифоровну и волонтерку из Хмельницкого Татьяну Юзепчук

Дословно Ткачук: "В этот скорбный день получил еще одно чрезвычайно трагическое известие... После длительной борьбы за жизнь скончался выпускник Национальной академии сухопутных войск Герой Украины подполковник Александр Петраковский. Офицер закончил наше учебное заведение в 2009 году по специальности "Боевое применение и управление действиями аэромобильных подразделений", после чего проходил службу в одной из элитных воинских частей специального назначения".

"20 июля 2014 года разведывательная группа под командованием Александра, обеспечивая прохождение колонны техники Вооруженных Сил и сил добровольческого батальона "Айдар" в аэропорту Луганска, обнаружила засаду в районе города Счастье и вступила в бой, что позволило обеспечить прохождение колонны запасным путем. В ходе боя Александр Петраковский получил тяжелое ранение головы, однако продолжал руководить действиями группы, выносил раненых в безопасное место. За это указом президента Украины от 4 декабря 2014 года № 918/2014 офицер был отмечен высшей наградой – званием "Герой Украины"".

Справка: В результате ранения Петраковский перенес кому, десятки сложных хирургических вмешательств. Проходил лечение в Украине, Польше, в Израиле, США и сложную реабилитацию в Научно-практическом центре нейрореабилитации Nodus в Броварах. В апреле этого года на нейрореабилитацию Александра Петраковского выделили средства согласно распоряжению Кабинета министров.

Подполковнику Александру Петраковскому было 33 года.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Объединенные силы на Донбассе
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

Все новости...
Объединенные силы на Донбассе
Зеленский уволил командующего объединенных сил
Объединенные силы показали, как сбивали российские вертолеты в субботу
На Донбассе ВСУ уничтожили более 20 единиц техники и 30 оккупантов
Последние новости
07:45
Сербская оппозиция собрала новую демонстрацию в Белграде против фальсификации выборов
07:32
На фронте за сутки произошло почти сто боестолкновений − Генштаб
07:14
Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы
06:48
США атаковали в ответ объекты "Хезболлы" в Ираке – Пентагон
06:24
Нетаньяху назвал три "предпосылки для мира" в Секторе Газа
05:38
Генштаб опроверг информацию о гибели более 100 бойцов на Авдеевском направлении
05:22
ОбновленоВ Киеве и области была воздушная тревога из-за ракетной опасности
04:32
ФБР расследует угрозы судьям после снятия Трампа с президентских выборов – CNN
03:50
В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук
03:22
фото, видеоВ оккупированной Феодосии прогремели мощные взрывы, возник пожар в порту
Все новости...
Реклама: