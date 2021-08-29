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После 7 лет болезни умер Герой Украины Петраковский

Воскресенье, 29 августа 2021, 18:33
АрміяInform

В воскресенье после 7 лет болезни, вызванной ранением на Донбассе, умер Герой Украины, офицер 8-го полка специального назначения подполковник Александр Петраковский.

Источник: АрмияInform со ссылкой на начальника Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного Павла Ткачука, маму Героя Татьяну Никифоровну и волонтерку из Хмельницкого Татьяну Юзепчук

Дословно Ткачук: "В этот скорбный день получил еще одно чрезвычайно трагическое известие... После длительной борьбы за жизнь скончался выпускник Национальной академии сухопутных войск Герой Украины подполковник Александр Петраковский. Офицер закончил наше учебное заведение в 2009 году по специальности "Боевое применение и управление действиями аэромобильных подразделений", после чего проходил службу в одной из элитных воинских частей специального назначения".

"20 июля 2014 года разведывательная группа под командованием Александра, обеспечивая прохождение колонны техники Вооруженных Сил и сил добровольческого батальона "Айдар" в аэропорту Луганска, обнаружила засаду в районе города Счастье и вступила в бой, что позволило обеспечить прохождение колонны запасным путем. В ходе боя Александр Петраковский получил тяжелое ранение головы, однако продолжал руководить действиями группы, выносил раненых в безопасное место. За это указом президента Украины от 4 декабря 2014 года № 918/2014 офицер был отмечен высшей наградой – званием "Герой Украины"".

Справка: В результате ранения Петраковский перенес кому, десятки сложных хирургических вмешательств. Проходил лечение в Украине, Польше, в Израиле, США и сложную реабилитацию в Научно-практическом центре нейрореабилитации Nodus в Броварах. В апреле этого года на нейрореабилитацию Александра Петраковского выделили средства согласно распоряжению Кабинета министров.

Подполковнику Александру Петраковскому было 33 года.

Темы: Объединенные силы на Донбассе
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