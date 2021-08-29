Зустріч Зеленського і Байдена знову перенесли
Зустріч президента Володимира Зеленського та президента США Джо Байдена перенесли на 1 вересня.
Джерело: Українська служба "Голосу Америки" з посиланням на Білий дім, джерело УП в Офісі президента
Деталі: У Білому домі "Голосу Америки" підтвердили інформацію про перенесення зустрічі.
За попереднім планом, зустріч президентів мала відбутись 31 серпня. Тоді як 1 вересня у Зеленського у США були заплановані інші події.
Джерело в Офісі президента України підтвердило "Українській правді" цю інформацію.
Пряма мова джерела: "Ми прекрасно усвідомлюємо, що 31 серпня – день, коли спливає ультиматум "Талібану", це був узагалі найгірший день у році, можливо, для зустрічі двох президентів, через причини, які від нас не залежать.
Так само переносився візит прем’єр-міністра Ізраїлю Нафталі Бенета – через події в Афганістані. Так само переноситься візит президента України на прохання американської сторони".
Що передувало: Дату прийому Зеленського в Білому домі переносять вже вдруге – спочатку зустріч із Байденом мала відбутись 30 серпня, однак згодом план змінили. За словами міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, тоді це відбулось "у зв'язку з розширенням програми візиту".
В рамках візиту планується підписати документи щодо оборонного партнерства, проєктів у галузі досліджень, розробок, випробувань та оцінки й співпраці в космічній сфері.