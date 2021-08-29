Зустріч Зеленського і Байдена знову перенесли

Зустріч президента Володимира Зеленського та президента США Джо Байдена перенесли на 1 вересня.

Джерело: Українська служба "Голосу Америки" з посиланням на Білий дім, джерело УП в Офісі президента

Деталі: У Білому домі "Голосу Америки" підтвердили інформацію про перенесення зустрічі.

За попереднім планом, зустріч президентів мала відбутись 31 серпня. Тоді як 1 вересня у Зеленського у США були заплановані інші події.

Джерело в Офісі президента України підтвердило "Українській правді" цю інформацію.

Пряма мова джерела: "Ми прекрасно усвідомлюємо, що 31 серпня – день, коли спливає ультиматум "Талібану", це був узагалі найгірший день у році, можливо, для зустрічі двох президентів, через причини, які від нас не залежать.

Так само переносився візит прем’єр-міністра Ізраїлю Нафталі Бенета – через події в Афганістані. Так само переноситься візит президента України на прохання американської сторони".

Що передувало: Дату прийому Зеленського в Білому домі переносять вже вдруге – спочатку зустріч із Байденом мала відбутись 30 серпня, однак згодом план змінили. За словами міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, тоді це відбулось "у зв'язку з розширенням програми візиту".

В рамках візиту планується підписати документи щодо оборонного партнерства, проєктів у галузі досліджень, розробок, випробувань та оцінки й співпраці в космічній сфері.