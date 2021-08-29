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Встречу Зеленского и Байдена снова перенесли

Воскресенье, 29 августа 2021, 22:29
Встречу Зеленского и Байдена снова перенесли
фото ОП

Встречу президента Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена перенесли на 1 сентября.

Источник: Украинская служба "Голоса Америки" со ссылкой на Белый дом, источник УП в Офисе президента

Детали: В Белом доме "Голосу Америки" подтвердили информацию о переносе встречи.

По первоначальному плану, встреча президентов должна была состояться 31 августа. Тогда как 1 сентября у Зеленского в США были запланированы другие события.

Источник в Офисе президента Украины подтвердил "Украинской правде" эту информацию.

Прямая речь источника: "Мы прекрасно понимаем, что 31 августа – день, когда истекает ультиматум "Талибана", это был вообще худший день в году, возможно, для встречи двух президентов, по причинам, которые от нас не зависят.

Так же переносился визит премьер-министра Израиля Нафтали Беннетта – из-за событий в Афганистане. Так же переносится визит президента Украины по просьбе американской стороны".

Что предшествовало: Дату приема Зеленского в Белом доме переносят уже во второй раз – сначала встреча с Байденом должна была состояться 30 августа, однако впоследствии план изменили. По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, тогда это произошло "в связи с расширением программы визита".

В рамках визита планируется подписать документы по оборонному партнерству, проектам в области исследований, разработок, испытаний и оценки и сотрудничества в космической сфере.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЗеленскийБайденСША
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