Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Встречу Зеленского и Байдена снова перенесли

Воскресенье, 29 августа 2021, 22:29
фото ОП

Встречу президента Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена перенесли на 1 сентября.

Источник: Украинская служба "Голоса Америки" со ссылкой на Белый дом, источник УП в Офисе президента

Детали: В Белом доме "Голосу Америки" подтвердили информацию о переносе встречи.

По первоначальному плану, встреча президентов должна была состояться 31 августа. Тогда как 1 сентября у Зеленского в США были запланированы другие события.

Источник в Офисе президента Украины подтвердил "Украинской правде" эту информацию.

Прямая речь источника: "Мы прекрасно понимаем, что 31 августа – день, когда истекает ультиматум "Талибана", это был вообще худший день в году, возможно, для встречи двух президентов, по причинам, которые от нас не зависят.

Так же переносился визит премьер-министра Израиля Нафтали Беннетта – из-за событий в Афганистане. Так же переносится визит президента Украины по просьбе американской стороны".

Что предшествовало: Дату приема Зеленского в Белом доме переносят уже во второй раз – сначала встреча с Байденом должна была состояться 30 августа, однако впоследствии план изменили. По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, тогда это произошло "в связи с расширением программы визита".

В рамках визита планируется подписать документы по оборонному партнерству, проектам в области исследований, разработок, испытаний и оценки и сотрудничества в космической сфере.

Темы: ЗеленскийБайденСША
powered by lun.ua
Главное сегодня

Главные новости воскресенья и ночи: Кабул, встреча Зеленского и Байдена

США накрыл ураган "Ида" — один из сильнейших

На авиабазу в Йемене упала баллистическая ракета, 30 погибших

Тренер сборной Украины не будет вызывать игроков из чемпионата России

дополненоВстречу Зеленского и Байдена снова перенесли

Почти 100 стран, включая Украину, заявили о заверениях от талибов

Все новости...
Зеленский
Зеленский хочет за 1,5 года закрыть очередь на жилье для семей погибших и ветеранов
Под ОП прошли акции перед встречей Зеленского и Байдена
Машина времени
Последние новости
10:33
По аэропорту Кабула выпустили пять ракет
10:19
Xiaomi купила стартап по автономному вождению электромобилей
09:58
видео В Милане сильный пожар в 18-этажном доме, есть угроза обрушения
09:56
Только 23% коллективов школ полностью вакцинированы против COVID-19
09:17
В Афинах полиция применила слезоточивый газ и водометы на акции против обязательной вакцинации
09:06
Гривня начинает неделю с резкого снижения к доллару
08:54
Парламент Эстонии будет избирать президента: впервые только один кандидат
08:47
41 тысячу украинцев вакцинировали 29 августа
08:35
Зеленский будет в Вашингтоне 31 августа и 1 сентября, потом поедет в Калифорнию – посол
08:20
В воскресенье в Украине зафиксировали 749 случаев COVID
Все новости...