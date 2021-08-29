У ВР есть претензии к ряду министров – Разумков

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что у ВР есть претензии к ряду министров и прогнозирует кадровые изменения в Кабмине осенью.

Источник: Разумков в эфире телеканала "Интер" в воскресенье, сообщает Интерфакс-Украина

Прямая речь: "Я думаю, что осень будет связана с кадровыми изменениями. Действительно, фамилии и так звучат, но я не думаю, что их сегодня стоит озвучивать.

Но к ряду министров есть претензии как у Верховной Рады, как у профильных комитетов, так, я думаю, что и у общества. Поэтому некоторые ротации в Кабмине я лично также прогнозирую".

Детали: При этом то, как быстро эти ротации произойдут и насколько массовыми они будут, спикер назвал вопросом дискуссий, позиции фракции "Слуга народа" и профильных парламентских комитетов.

"Но думаю, что осень будет достаточно эмоциональной", – добавил он.

Что предшествовало: 22 августа президент Владимир Зеленский анонсировал грядущие отставки в Кабинете министров.