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Президент: Міністри починають багато говорити, коли нема чого показати

Неділя, 22 серпня 2021, 21:00
Президент: Міністри починають багато говорити, коли нема чого показати
фото Дмитра Ларіна, УП

Президент Володимир Зеленський анонсував майбутні відставки у Кабінеті міністрів.

Джерело: Зеленський в інтерв'ю телеканалу "Інтер" у неділю, відповідаючи на питання, чи є вже так званий список "на виліт" з уряду, передає Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "Я вважаю, що проблема тих чи інших наших міністрів у тому, що вони починають багато говорити, коли нема чого показати.

Так, є деякі менеджери в нашій державі сьогодні, яким потрібно дуже довго готуватися. У нас немає на це часу".

Що передувало: 15 липня Верховна Рада проголосувала за відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова  з посади, яку він обіймав понад 7 років.

Дениса Монастирського парламент призначив міністром внутрішніх справ 16 липня.

Читайте також: Кінець епохи Авакова. Як Зеленський вмовив міністра піти у відставку 

"Українська правда" у Threads

Теми: ЗеленськийКабінет міністрів
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