Смерть білоруського активіста у Києві: поліція назвала версії

Основними версіями смерті глави Білоруського дому Віталія Шишова українські силовики наразі називають самогубство та вбивство з імітуванням самогубства.

Джерело: брифінг українських правоохоронців щодо смерті Шишова, глава Нацполіції Ігор Клименко

Пряма мова: "Основні версії, які розглядаються – це самогубство і вбивство з імітуванням самогубства. Це дві версії, які ми розглядаємо як основні.

Хоча, ми не відкидаємо, що під час розслідування можливо будуть інші версії".

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