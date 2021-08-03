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Смерть білоруського активіста у Києві: поліція назвала версії

Вівторок, 3 серпня 2021, 14:38
Смерть білоруського активіста у Києві: поліція назвала версії

Основними версіями смерті глави Білоруського дому Віталія Шишова українські силовики наразі називають самогубство та вбивство з імітуванням самогубства.

Джерело: брифінг українських правоохоронців щодо смерті Шишова, глава Нацполіції Ігор Клименко

Пряма мова: "Основні версії, які розглядаються – це самогубство і вбивство з імітуванням самогубства. Це дві версії, які ми розглядаємо як основні.

Хоча, ми не відкидаємо, що під час розслідування можливо будуть інші версії".

Передісторія: 

  • 2 серпня у Білоруському домі в Україні повідомили, що їх голова Віталій Шишов вранці вийшов на пробіжку в Києві і зник.
  • Наступного дня його знайшли повішеним. 
  • Правоохоронці повідомили, що у нього здерта шкіра на носі, коліні та грудях.
  • Вранці 3 серпня Білоруський дім в Україні заявив, що за його главою Віталієм Шишовим, якого знайшли повішеним у Києві, стежили, і що поліція про це знала.

Альона Мазуренко, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: поліціяБілорусь
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