Смерть білоруського активіста у Києві: поліція назвала версії
Вівторок, 3 серпня 2021, 14:38
Основними версіями смерті глави Білоруського дому Віталія Шишова українські силовики наразі називають самогубство та вбивство з імітуванням самогубства.
Джерело: брифінг українських правоохоронців щодо смерті Шишова, глава Нацполіції Ігор Клименко
Пряма мова: "Основні версії, які розглядаються – це самогубство і вбивство з імітуванням самогубства. Це дві версії, які ми розглядаємо як основні.
Хоча, ми не відкидаємо, що під час розслідування можливо будуть інші версії".
Передісторія:
- 2 серпня у Білоруському домі в Україні повідомили, що їх голова Віталій Шишов вранці вийшов на пробіжку в Києві і зник.
- Наступного дня його знайшли повішеним.
- Правоохоронці повідомили, що у нього здерта шкіра на носі, коліні та грудях.
- Вранці 3 серпня Білоруський дім в Україні заявив, що за його главою Віталієм Шишовим, якого знайшли повішеним у Києві, стежили, і що поліція про це знала.
Альона Мазуренко, УП