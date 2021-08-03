Розслідуванням смерті Шишова займеться Bellingcat: задіють "усі ресурси"

Керівник відділу розслідувань видання Bellingcat Христо Грозєв повідомив, що компанія спрямовує майже всі ресурси на розслідування смерті глави Білоруського будинку в Україні Віталія Шишова.

Джерело: Грозєв у ефірі "Ехо Москви"

Пряма мова Грозєва: "Тут не можна не розглянути кілька збігів, які ... Ну, по-перше, навіть без такої попередньої інформації я б сказав, що це швидше за все не є самогубство. Але я б не написав про це до того, як у нас немає повної картини. Те, що тут дає нам більше, ніж просто відчуття, каже, що, швидше за все, це спецоперація - це факт, що ми вже кілька днів працюємо над інформацією, якою ми домоглися, що в Києві присутні співробітники ФСБ, які інтегрувалися якось то серед опозиційних білоруських груп, які знаходяться в Україні.

Ось ці два факти вже дають нам ... Саме співробітники ФСБ Росії. Звичайно, це може бути випадковість, але те, що знаємо точно - співробітники ФСБ Росії інтегрувалися якось серед білоруської опозиції в Україні.

І зараз ми чуємо цю новину. Звичайно, це означає, що ми направляємо майже всі наші ресурси на розслідування саме цього вбивства. Якщо це вбивство".

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