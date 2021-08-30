Треба запобіжники, щоб сексистську літературу не купували за держкошт – уповноважена Кабміну

Уповноважена Кабінету міністрів з гендерної політики Катерина Левченко вважає, що в Україні вкрай необхідно впровадити запобіжники, щоб сексистська література не потрапляла до переліку продукції, яку закуповують за державний рахунок.

Джерело: Левченко у Facebook, коментуючи наміри Мінкульту закупити книгу Марини Ланге "Щоб не було у 16 запізно", яка пропагує сексистське виховання хлопчиків та дівчаток

Пряма мова: "Рада, що книга вже знята із закупівель, але хіба вона остання?

Тож запобіжники для не потрапляння подібних опусів в кошик державного фінансування є вкрай необхідним!"

Деталі: Левченко додала, що витратила день, але прочитала "маніпулятивний, не науковий, бездоказовий опус" Ланге.

За її словами, у книзі "всюди спостерігається порушення правил логіки, на основі окремих фактів робляться всеосяжні висновки, доказова база відсутня… при цьому текст є відверто дискримінаційним (прикладів чимало), сексистським і шкідливим".

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