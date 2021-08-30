Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Треба запобіжники, щоб сексистську літературу не купували за держкошт – уповноважена Кабміну

Понеділок, 30 серпня 2021, 10:41
Треба запобіжники, щоб сексистську літературу не купували за держкошт – уповноважена Кабміну
Фото bit.ua

Уповноважена Кабінету міністрів з гендерної політики Катерина Левченко вважає, що в Україні вкрай необхідно впровадити запобіжники, щоб сексистська література не потрапляла до переліку продукції, яку закуповують за державний рахунок.

Джерело: Левченко у Facebook, коментуючи наміри Мінкульту закупити книгу Марини Ланге "Щоб не було у 16 запізно", яка пропагує сексистське виховання хлопчиків та дівчаток

Пряма мова: "Рада, що книга вже знята із закупівель, але хіба вона остання?

Тож запобіжники для не потрапляння подібних опусів в кошик державного фінансування є вкрай необхідним!"

Деталі: Левченко додала, що витратила день, але прочитала "маніпулятивний, не науковий, бездоказовий опус" Ланге.

За її словами, у книзі "всюди спостерігається порушення правил логіки, на основі окремих фактів робляться всеосяжні висновки, доказова база відсутня… при цьому текст є відверто дискримінаційним (прикладів чимало), сексистським і шкідливим".

Передісторія:

  • Книга Марини Ланге "Щоб не було у 16 запізно" потрапила у перелік з 689 найменувань видань, який погоджений трьома експертними радами та затверджений наказом Міністерства культури і інформації.
  • У книзі зокрема пропагується сексистське виховання хлопчиків та дівчаток. На думку авторки, дівчинка мусить вміти піклуватися, надихати, бути цнотливою та умиротвореною, а хлопчик – цілеспрямованим, щедрим та аскетичним. 
  • Ланге у своєму творі стверджує, що "хлопчику щодня потрібно напрацьовувати чоловічі чесноти", а дівчатка "вже народжуються з жіночими якостями".
  • Після скандалу Мінкульт передумав купувати за держкошт книгу про сексистське виховання дітей.

"Українська правда" в Threads

Теми: Кабінет міністрівМінкультурискандалгендердіти
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Усі новини...
Кабінет міністрів
Уряд вніс зміни в роботу Prozorro Market: як працюватимуть закупівлі
Кабмін розширив програму єОселя на всіх українців без власного житла
Уряд призначив Думу головою АРМА
Останні новини
11:33
Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо
11:16
фотоТравма черепа і ноги: поліціянти Борисполя врятували хижого птаха канюка
11:12
відеоСпецпризначенці СБУ показали, як ганяють дронами російську піхоту
11:06
Історія Binance та Чанпена Чжао: як скандал з відмиванням грошей скинув криптокороля
10:50
Посадовці США обговорять у Європі дотримання "стелі цін" на російську нафту
10:32
CNN: Україна без допомоги США та НАТО може програти війну до літа 2024 року
10:19
відео"Укрзалізниця" збудувала свій перший зерновоз, пристосований до євроколії
10:11
Китай посилює боротьбу з IPhone
09:56
фотоПартизани підірвали авто з російським офіцером у Маріуполі – Андрющенко
09:53
фотоСтоматологія в епоху вікінгів була більш досконалою, ніж вважалося раніше – дослідження
Усі новини...
Реклама: