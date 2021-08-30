Треба запобіжники, щоб сексистську літературу не купували за держкошт – уповноважена Кабміну
Уповноважена Кабінету міністрів з гендерної політики Катерина Левченко вважає, що в Україні вкрай необхідно впровадити запобіжники, щоб сексистська література не потрапляла до переліку продукції, яку закуповують за державний рахунок.
Джерело: Левченко у Facebook, коментуючи наміри Мінкульту закупити книгу Марини Ланге "Щоб не було у 16 запізно", яка пропагує сексистське виховання хлопчиків та дівчаток
Пряма мова: "Рада, що книга вже знята із закупівель, але хіба вона остання?
Тож запобіжники для не потрапляння подібних опусів в кошик державного фінансування є вкрай необхідним!"
Деталі: Левченко додала, що витратила день, але прочитала "маніпулятивний, не науковий, бездоказовий опус" Ланге.
За її словами, у книзі "всюди спостерігається порушення правил логіки, на основі окремих фактів робляться всеосяжні висновки, доказова база відсутня… при цьому текст є відверто дискримінаційним (прикладів чимало), сексистським і шкідливим".
Передісторія:
- Книга Марини Ланге "Щоб не було у 16 запізно" потрапила у перелік з 689 найменувань видань, який погоджений трьома експертними радами та затверджений наказом Міністерства культури і інформації.
- У книзі зокрема пропагується сексистське виховання хлопчиків та дівчаток. На думку авторки, дівчинка мусить вміти піклуватися, надихати, бути цнотливою та умиротвореною, а хлопчик – цілеспрямованим, щедрим та аскетичним.
- Ланге у своєму творі стверджує, що "хлопчику щодня потрібно напрацьовувати чоловічі чесноти", а дівчатка "вже народжуються з жіночими якостями".
- Після скандалу Мінкульт передумав купувати за держкошт книгу про сексистське виховання дітей.