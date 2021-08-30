Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Треба запобіжники, щоб сексистську літературу не купували за держкошт – уповноважена Кабміну

Понеділок, 30 серпня 2021, 10:41
Фото bit.ua

Уповноважена Кабінету міністрів з гендерної політики Катерина Левченко вважає, що в Україні вкрай необхідно впровадити запобіжники, щоб сексистська література не потрапляла до переліку продукції, яку закуповують за державний рахунок.

Джерело: Левченко у Facebook, коментуючи наміри Мінкульту закупити книгу Марини Ланге "Щоб не було у 16 запізно", яка пропагує сексистське виховання хлопчиків та дівчаток

Пряма мова: "Рада, що книга вже знята із закупівель, але хіба вона остання?

Тож запобіжники для не потрапляння подібних опусів в кошик державного фінансування є вкрай необхідним!"

Деталі: Левченко додала, що витратила день, але прочитала "маніпулятивний, не науковий, бездоказовий опус" Ланге.

За її словами, у книзі "всюди спостерігається порушення правил логіки, на основі окремих фактів робляться всеосяжні висновки, доказова база відсутня… при цьому текст є відверто дискримінаційним (прикладів чимало), сексистським і шкідливим".

Передісторія:

  • Книга Марини Ланге "Щоб не було у 16 запізно" потрапила у перелік з 689 найменувань видань, який погоджений трьома експертними радами та затверджений наказом Міністерства культури і інформації.
  • У книзі зокрема пропагується сексистське виховання хлопчиків та дівчаток. На думку авторки, дівчинка мусить вміти піклуватися, надихати, бути цнотливою та умиротвореною, а хлопчик – цілеспрямованим, щедрим та аскетичним. 
  • Ланге у своєму творі стверджує, що "хлопчику щодня потрібно напрацьовувати чоловічі чесноти", а дівчатка "вже народжуються з жіночими якостями".
  • Після скандалу Мінкульт передумав купувати за держкошт книгу про сексистське виховання дітей.

Теми: Кабінет міністрівМінкультурискандалгендердіти


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Новини 30 серпня: ДТП зі "слугою народу", операція українських військових у Кабулі

На місці ДТП поліція записала, що за кермом був не нардеп Трухін – джерело

ЄС викреслив кілька країн з переліку дозволених для в'їзду у пандемію

Український призер Паралімпіади відмовився від фото з росіянами

Справу щодо ДТП зі "слугою" розслідує поліція – ДБР

Лукашенко знову зібрався до Путіна

Усі новини...
Кабінет міністрів
У ВР є претензії до ряду міністрів – Разумков
Кабмін затвердив план перенесення робочих днів у 2022 році
Кабмін перепризначив Тафтая головою Держкосмосу
Останні новини
21:33
У НАТО розповіли, чи можливе членство України під час війни
21:17
Новини економіки: дефіцит вугілля, обленерго не продаватимуть
21:11
ЄС засудив репресії режиму Лукашенка проти журналістів і ЗМІ
21:00
Новини 30 серпня: ДТП зі "слугою народу", операція українських військових у Кабулі
20:52
Зеленський повезе Байдену список в’язнів Кремля – Денісова
20:36
"Це найкращий текст, який ми бачили": глава місії НАТО відкинув критику законопроєкту про СБУ
20:22
Британська компанія українця здійснить першу українську місію на Місяць
20:01
На місці ДТП поліція записала, що за кермом був не нардеп Трухін – джерело
19:48
Албанія посилила коронавірусні обмеження через збільшення заражень
19:42
НБУ встановив курс гривні на останній день літа
Усі новини...