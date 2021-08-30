Нужны предохранители, чтобы сексистская литература не попадала в госзакупки – уполномоченная Кабмина
Уполномоченная Кабинета министров по гендерной политике Екатерина Левченко считает, что в Украине крайне необходимо внедрить предохранители, чтобы сексистская литература не попадала в перечень продукции, закупаемой за государственный счет.
Источник: Левченко в Facebook, комментируя намерения Минкульта закупить книгу Марины Ланге "Чтобы не было в 16 поздно", которая пропагандирует сексистское воспитания мальчиков и девочек
Прямая речь: "Рада, что книга уже снята с закупок, но разве она последняя?
Поэтому предохранители для непопадания подобных опусов в корзину государственного финансирования крайне необходимы".
Детали: Левченко добавила, что потратила день, но прочитала "манипулятивный, не научный, бездоказательный опус" Ланге.
По ее словам, в книге "везде наблюдается нарушение правил логики, на основании отдельных фактов делаются всеобъемлющие выводы, доказательная база отсутствует... при этом текст откровенно дискриминационный (примеров немало), сексистский и вредный".
Предыстория:
- Книга Марины Ланге "Чтобы не было в 16 поздно" попала в перечень из 689 наименований изданий, который согласован тремя экспертными советами и утвержден приказом Министерства культуры и информации.
- В книге в частности пропагандируется сексистское воспитание мальчиков и девочек. По мнению автора, девочка должна уметь заботиться, вдохновлять, быть целомудренной и умиротворенной, а мальчик – целенаправленным, щедрым и аскетичным.
- Ланге в своем произведении утверждает, что "мальчику ежедневно нужно нарабатывать мужские достоинства", а девочки "уже рождаются с женскими качествами".
- После скандала Минкульт передумал покупать за госсредства книгу о сексистском воспитании детей.