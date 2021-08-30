Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Нужны предохранители, чтобы сексистская литература не попадала в госзакупки – уполномоченная Кабмина

Понедельник, 30 августа 2021, 10:41
Нужны предохранители, чтобы сексистская литература не попадала в госзакупки – уполномоченная Кабмина
Фото bit.ua

Уполномоченная Кабинета министров по гендерной политике Екатерина Левченко считает, что в Украине крайне необходимо внедрить предохранители, чтобы сексистская литература не попадала в перечень продукции, закупаемой за государственный счет.

Источник: Левченко в Facebook, комментируя намерения Минкульта закупить книгу Марины Ланге "Чтобы не было в 16 поздно", которая пропагандирует сексистское воспитания мальчиков и девочек

Прямая речь: "Рада, что книга уже снята с закупок, но разве она последняя?

Поэтому предохранители для непопадания подобных опусов в корзину государственного финансирования крайне необходимы".

Детали: Левченко добавила, что потратила день, но прочитала "манипулятивный, не научный, бездоказательный опус" Ланге.

По ее словам, в книге "везде наблюдается нарушение правил логики, на основании отдельных фактов делаются всеобъемлющие выводы, доказательная база отсутствует... при этом текст откровенно дискриминационный (примеров немало), сексистский и вредный".

Предыстория:

  • Книга Марины Ланге "Чтобы не было в 16 поздно" попала в перечень из 689 наименований изданий, который согласован тремя экспертными советами и утвержден приказом Министерства культуры и информации.
  • В книге в частности пропагандируется сексистское воспитание мальчиков и девочек. По мнению автора, девочка должна уметь заботиться, вдохновлять, быть целомудренной и умиротворенной, а мальчик – целенаправленным, щедрым и аскетичным. 
  • Ланге в своем произведении утверждает, что "мальчику ежедневно нужно нарабатывать мужские достоинства", а девочки "уже рождаются с женскими качествами".
  • После скандала Минкульт передумал покупать за госсредства книгу о сексистском воспитании детей. 

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Кабинет министровМинкультурыскандалгендердети
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

Все новости...
Кабинет министров
Правительство внесло изменения в работу Prozorro Market: как будут работать закупки
Кабмин расширил программу еОселя на всех украинцев без собственного жилья
Правительство назначило Думу главой АРМА
Последние новости
07:45
Сербская оппозиция собрала новую демонстрацию в Белграде против фальсификации выборов
07:32
На фронте за сутки произошло почти сто боестолкновений − Генштаб
07:14
Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы
06:48
США атаковали в ответ объекты "Хезболлы" в Ираке – Пентагон
06:24
Нетаньяху назвал три "предпосылки для мира" в Секторе Газа
05:38
Генштаб опроверг информацию о гибели более 100 бойцов на Авдеевском направлении
05:22
ОбновленоВ Киеве и области была воздушная тревога из-за ракетной опасности
04:32
ФБР расследует угрозы судьям после снятия Трампа с президентских выборов – CNN
03:50
В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук
03:22
фото, видеоВ оккупированной Феодосии прогремели мощные взрывы, возник пожар в порту
Все новости...
Реклама: