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Нужны предохранители, чтобы сексистская литература не попадала в госзакупки – уполномоченная Кабмина

Понедельник, 30 августа 2021, 10:41
Фото bit.ua

Уполномоченная Кабинета министров по гендерной политике Екатерина Левченко считает, что в Украине крайне необходимо внедрить предохранители, чтобы сексистская литература не попадала в перечень продукции, закупаемой за государственный счет.

Источник: Левченко в Facebook, комментируя намерения Минкульта закупить книгу Марины Ланге "Чтобы не было в 16 поздно", которая пропагандирует сексистское воспитания мальчиков и девочек

Прямая речь: "Рада, что книга уже снята с закупок, но разве она последняя?

Поэтому предохранители для непопадания подобных опусов в корзину государственного финансирования крайне необходимы".

Детали: Левченко добавила, что потратила день, но прочитала "манипулятивный, не научный, бездоказательный опус" Ланге.

По ее словам, в книге "везде наблюдается нарушение правил логики, на основании отдельных фактов делаются всеобъемлющие выводы, доказательная база отсутствует... при этом текст откровенно дискриминационный (примеров немало), сексистский и вредный".

Предыстория:

  • Книга Марины Ланге "Чтобы не было в 16 поздно" попала в перечень из 689 наименований изданий, который согласован тремя экспертными советами и утвержден приказом Министерства культуры и информации.
  • В книге в частности пропагандируется сексистское воспитание мальчиков и девочек. По мнению автора, девочка должна уметь заботиться, вдохновлять, быть целомудренной и умиротворенной, а мальчик – целенаправленным, щедрым и аскетичным. 
  • Ланге в своем произведении утверждает, что "мальчику ежедневно нужно нарабатывать мужские достоинства", а девочки "уже рождаются с женскими качествами".
  • После скандала Минкульт передумал покупать за госсредства книгу о сексистском воспитании детей. 

Украинская правда
Темы: Кабинет министровМинкультурыскандалгендердети
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