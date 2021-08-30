Нужны предохранители, чтобы сексистская литература не попадала в госзакупки – уполномоченная Кабмина

Уполномоченная Кабинета министров по гендерной политике Екатерина Левченко считает, что в Украине крайне необходимо внедрить предохранители, чтобы сексистская литература не попадала в перечень продукции, закупаемой за государственный счет.

Источник: Левченко в Facebook, комментируя намерения Минкульта закупить книгу Марины Ланге "Чтобы не было в 16 поздно", которая пропагандирует сексистское воспитания мальчиков и девочек

Прямая речь: "Рада, что книга уже снята с закупок, но разве она последняя?

Поэтому предохранители для непопадания подобных опусов в корзину государственного финансирования крайне необходимы".

Детали: Левченко добавила, что потратила день, но прочитала "манипулятивный, не научный, бездоказательный опус" Ланге.

По ее словам, в книге "везде наблюдается нарушение правил логики, на основании отдельных фактов делаются всеобъемлющие выводы, доказательная база отсутствует... при этом текст откровенно дискриминационный (примеров немало), сексистский и вредный".

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