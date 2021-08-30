Разумков на Донбасі сказав, що Україна не мовчатиме на обстріли бойовиків

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков, який перебуває з робочим візитом на Донбасі, заявив, що Україна в районі проведення Операції об'єднаних сил не мовчатиме на обстріли бойовиків і буде захищати своїх військовослужбовців.

Джерело: брифінг Разумкова на Донбасі

Пряма мова: "За останній час ми бачимо загострення. Бачимо, що роблять бойовики так звані "ДНР, ЛНР". Всі пам’ятають Авдіївку.

Знову обстріли, порушення тих домовленостей, які були взяті всіма сторонами процесу, але лише Україна виконує свої зобов’язання…

Але ми точно не будемо мовчати і будемо захищати себе, своїх військовослужбовців і громадян, які вимушені жити в таких умовах. Все, що буде залежати від нас, від військово-цивільної адміністрації, я впевнений ми виконаємо.

Деталі: За його словами, влада України повністю готова забезпечити роботу КПВВ на Донбасі, але бойовики на непідконтрольній території заблокували пункти пропуску.

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