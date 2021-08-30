Разумков на Донбассе сказал, что Украина не будет молчать на обстрелы боевиков
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, находящийся с рабочим визитом на Донбассе, заявил, что Украина в районе проведения Операции объединенных сил не будет молчать на обстрелы боевиков и будет защищать своих военнослужащих.
Источник: брифинг Разумкова на Донбассе
Прямая речь: "За последнее время мы видим обострения. Видим, что делают боевики так называемых "ДНР, ЛНР". Все помнят Авдеевку.
Опять обстрелы, нарушения тех договоренностей, которые были взяты всеми сторонами процесса, но только Украина выполняет свои обязательства...
Но мы точно не будем молчать и будем защищать себя, своих военнослужащих и граждан, которые вынуждены жить в таких условиях. Все, что будет зависеть от нас, от военно-гражданской администрации, я уверен мы выполним.
Детали: По его словам, власти Украины полностью готовы обеспечить работу КПВВ на Донбассе, но боевики на неподконтрольной территории заблокировали пункты пропуска.
Напомним:
- Из-за артиллерийского обстрела, который в субботу осуществили российские наемники из неподконтрольной Украине территории, движение поездов в Донецкой области, вблизи станции Авдеевка, временно ограничено.
- В воскресенье, 29 августа, вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли позиции защитников Украины в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Північ" и ранили военнослужащего. Он находится в тяжелом состоянии.
- За сутки 28 августа зафиксировано 18 нарушений режима прекращения огня, 10 военных получили ранения и травмы.