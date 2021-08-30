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Лукашенко знову зібрався до Путіна

Понеділок, 30 серпня 2021, 14:04
Фото: Михайла Метцеля, ТАСС

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко в першій декаді вересня планує приїхати в Росію з "робочим візитом".

Джерело: речник президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков, "Интерфакс" і "РИА Новости"

Деталі: Переговори Путіна й Лукашенка пройдуть 9 вересня в Москві.

Пєсков повідомив, що вранці 30 серпня Путін подзвонив Лукашенку і привітав його з днем ​​народження.

Вони обговорили і поточні питання напередодні візиту Лукашенка до Росії.

За повідомленням пресслужби Кремля, Путін і Лукашенко торкнулися "деяких питань двосторонньої співпраці та майбутніх контактів у різних форматах".

У вітальній телеграмі Путіна мовиться, що "білоруські друзі завжди можуть розраховувати на підтримку Росії".

У Москві заявили, що високо цінують зусилля Лукашенка зі зміцнення союзницьких відносин між двома країнами і "просування взаємовигідних інтеграційних процесів на євразійському просторі".

Лукашенко після телефонної розмови також сказав, що Путін йому півгодини "як найближчий друг розповідав про ситуацію, що складається в Афганістані".

За словами Лукашенка, обговорюється його пропозиція провести консультації ОДКБ і ШОС по ситуації навколо Афганістану. Ці саміти пройдуть у середині вересня в Душанбе.

Передісторія:

  • 28 і 29 травня Олександр Лукашенко зустрічався з Володимиром Путіним у Сочі. Вони обговорювали транш для Білорусі, скандал навколо посадки літака "Ryanair" і допомогу Росії в поверненні з Європи білорусів, які застрягли у країнах ЄС через зупинку авіасполучення. Лукашенко брав із собою на зустрічі сина Миколу.
  • 13 липня Путін зустрічався з Лукашенком у Санкт-Петербурзі. Тоді вони домовилися про ціну на газ для Білорусі і про обсяг кредитної підтримки Мінська.
  • 23 серпня Лукашенко й Путін обговорили по телефону "економічну складову взаємин двох країн", а також військову співпрацю і ситуацію на кордонах Білорусі з країнами НАТО.

Теми: ЛукашенкоПутінРосіяБілорусьміжнародні відносини


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