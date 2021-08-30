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Лукашенко снова собрался к Путину 

Понедельник, 30 августа 2021, 14:04
Фото: Михаила Метцеля, ТАСС

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко в первой декаде сентября планирует приехать в Россию с "рабочим визитом". 

Источник: пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, "Интерфакс" и РИА Новости

Детали: Переговоры Путина и Лукашенко пройдут 9 сентября в Москве.

Песков сообщил, что утром 30 августа Путин позвонил Лукашенко и поздравил его с днем рождения. 

Они обсудили и текущие вопросы в преддверии визита Лукашенко в Россию. 

По сообщению пресс-службы Кремля, Путин и Лукашенко затронули "некоторые вопросы двустороннего сотрудничества и предстоящих контактов в различных форматах".

В поздравительной телеграмме Путина говорится, что "белорусские друзья всегда могут рассчитывать на поддержку России".

В Москве заявили, что высоко ценят усилия Лукашенко по укреплению союзнических отношений между двумя странами и "продвижению взаимовыгодных интеграционных процессов на евразийском пространстве".

Лукашенко после телефонного разговора также сказал, что Путин ему полчаса "как ближайший друг рассказывал о ситуации, которая складывается в Афганистане".

По словам Лукашенко, обсуждается его предложение провести консультации ОДКБ и ШОС по ситуации вокруг Афганистана. Єти саммиты пройдут в середине сентября в Душанбе.

Предыстория: 

  • 28 и 29 мая Александр Лукашенко встречался с Владимиром Путиным в Сочи. Они обсуждали транш для Беларуси, скандал вокруг посадки самолета "Ryanair" и помощь России в возвращении из Европы белорусов, застрявших в странах ЕС из-за остановки авиасообщения. Лукашенко брал с собой на встречи сына Николая.
  • 13 июля Путин встречался с Лукашенко в Санкт-Петербурге. Тогда они договорились о цене на газ для Беларуси и об объеме кредитной поддержки Минска.
  • 23 августа Лукашенко и Путин обсудили по телефону "экономическую составляющую взаимоотношений двух стран", а также военное сотрудничество и ситуацию на границах Беларуси со странами НАТО.

Темы: ЛукашенкоПутинРосcияБеларусьмеждународные отношения
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