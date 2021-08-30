Лукашенко снова собрался к Путину 

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко в первой декаде сентября планирует приехать в Россию с "рабочим визитом".

Источник: пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, "Интерфакс" и РИА Новости

Детали: Переговоры Путина и Лукашенко пройдут 9 сентября в Москве.

Песков сообщил, что утром 30 августа Путин позвонил Лукашенко и поздравил его с днем рождения.

Они обсудили и текущие вопросы в преддверии визита Лукашенко в Россию.

По сообщению пресс-службы Кремля, Путин и Лукашенко затронули "некоторые вопросы двустороннего сотрудничества и предстоящих контактов в различных форматах".

В поздравительной телеграмме Путина говорится, что "белорусские друзья всегда могут рассчитывать на поддержку России".

В Москве заявили, что высоко ценят усилия Лукашенко по укреплению союзнических отношений между двумя странами и "продвижению взаимовыгодных интеграционных процессов на евразийском пространстве".

Лукашенко после телефонного разговора также сказал, что Путин ему полчаса "как ближайший друг рассказывал о ситуации, которая складывается в Афганистане".

По словам Лукашенко, обсуждается его предложение провести консультации ОДКБ и ШОС по ситуации вокруг Афганистана. Єти саммиты пройдут в середине сентября в Душанбе.

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