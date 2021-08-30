Справу щодо ДТП зі "слугою" розслідує поліція – ДБР
Понеділок, 30 серпня 2021, 16:02
Державне бюро розслідувань не розслідує кримінальне провадження щодо ДТП за участю "слуги народу" Олександра Трухіна, яке намагалися "приховати".
Джерело: ДБР Ольга Чиканова у коментарі "Українській правді"
Пряма мова Чиканової: "Розслідуванням цієї справи займається Нацполіція. І на даний час жодна офіційна інформація до ДБР не надходила".
Для довідки: ДБР розслідує справи, де фігурують чиновники. Станом на зараз до кінця не відомо, чи був Трухін за кермом авто, яке потрапило у ДТП.
Передісторія:
- За даними ЗМІ, 23 серпня народний депутат фракції "Слуга народу" Олександр Трухін, будучи напідпитку, спричинив ДТП дорогою з Полтави до Києва.
- Згодом близько 30-ти медіа почистили повідомлення про цю аварію, в якій постраждали шестеро осіб.
- У розпорядженні "Української правди" є відео дорожньо-транспортної пригоди за участю "слуги народу" Олександра Трухіна, яке намагалися "приховати". На відео видно місце аварії, розбиті автомобілі та постраждалих осіб. А також самого Трухіна. Нардеп спілкується з поліцейськими, забирає речі з понівеченої машини, підходить до постраждалого.
Ірина Балачук, УП