Справу щодо ДТП зі "слугою" розслідує поліція – ДБР

Державне бюро розслідувань не розслідує кримінальне провадження щодо ДТП за участю "слуги народу" Олександра Трухіна, яке намагалися "приховати".

Джерело: ДБР Ольга Чиканова у коментарі "Українській правді"

Пряма мова Чиканової: "Розслідуванням цієї справи займається Нацполіція. І на даний час жодна офіційна інформація до ДБР не надходила".

Для довідки: ДБР розслідує справи, де фігурують чиновники. Станом на зараз до кінця не відомо, чи був Трухін за кермом авто, яке потрапило у ДТП.

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