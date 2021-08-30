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Справу щодо ДТП зі "слугою" розслідує поліція – ДБР

Понеділок, 30 серпня 2021, 16:02
Скриншот з відео

Державне бюро розслідувань не розслідує кримінальне провадження щодо ДТП  за участю "слуги народу" Олександра Трухіна, яке намагалися "приховати".

Джерело: ДБР Ольга Чиканова у коментарі "Українській правді"

Пряма мова Чиканової: "Розслідуванням цієї справи займається Нацполіція. І на даний час жодна офіційна інформація до ДБР не надходила".

Для довідки: ДБР розслідує справи, де фігурують чиновники. Станом на зараз до кінця не відомо, чи був Трухін за кермом авто, яке потрапило у ДТП.

Передісторія: 

  • За даними ЗМІ, 23 серпня народний депутат фракції "Слуга народу" Олександр Трухін, будучи напідпитку, спричинив ДТП дорогою з Полтави до Києва. 
  • Згодом близько 30-ти медіа почистили повідомлення про цю аварію, в якій постраждали шестеро осіб.
  • У розпорядженні "Української правди" є відео дорожньо-транспортної пригоди за участю "слуги народу" Олександра Трухіна, яке намагалися "приховати". На відео видно місце аварії, розбиті автомобілі та постраждалих осіб. А також самого Трухіна. Нардеп спілкується з поліцейськими, забирає речі з понівеченої машини, підходить до постраждалого. 

Ірина Балачук, УП
Теми: ДБРСлуга народуДТП


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