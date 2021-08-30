Дело о ДТП со "слугой" расследует полиция – ГБР

Государственное бюро расследований не расследует уголовное производство относительно ДТП с участием "слуги народа" Александра Трухина, которое пытались "скрыть".

Источник: пресс-секретарь ГБР Ольга Чиканова в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь Чикановой: "Расследованием этого дела занимается Нацполиция. И в настоящее время никакая официальная информация в ГБР не поступала".

Для справки: ГБР расследует дела, где фигурируют чиновники. По состоянию на сейчас до конца не известно, был ли Трухин за рулем авто, которое попало в ДТП.

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