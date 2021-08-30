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Дело о ДТП со "слугой" расследует полиция – ГБР

Понедельник, 30 августа 2021, 16:02
Дело о ДТП со слугой расследует полиция – ГБР
Скриншот из видео

Государственное бюро расследований не расследует уголовное производство относительно ДТП с участием "слуги народа" Александра Трухина, которое пытались "скрыть".

Источник: пресс-секретарь ГБР Ольга Чиканова в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь Чикановой: "Расследованием этого дела занимается Нацполиция. И в настоящее время никакая официальная информация в ГБР не поступала".

Для справки: ГБР расследует дела, где фигурируют чиновники. По состоянию на сейчас до конца не известно, был ли Трухин за рулем авто, которое попало в ДТП.

Предыстория: 

  • По данным СМИ, 23 августа народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Трухин, будучи "навеселе", спровоцировал ДТП по дороге из Полтавы в Киев. 
  • Позже около 30 медиа почистили сообщение об этой аварии, в которой пострадали шесть человек.
  • В распоряжении "Украинской правды" есть видео ДТП с участием "слуги народа" Александра Трухина, которое пытались "скрыть". На видео видно место аварии, разбитые автомобили и пострадавших. А также самого Трухина. Нардеп общается с полицейскими, забирает вещи из покореженной машины, подходит к пострадавшему. 

Ирина Балачук, УП

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Темы: ГБРСлуга народаДТП
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