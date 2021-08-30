Дело о ДТП со "слугой" расследует полиция – ГБР
Понедельник, 30 августа 2021, 16:02
Государственное бюро расследований не расследует уголовное производство относительно ДТП с участием "слуги народа" Александра Трухина, которое пытались "скрыть".
Источник: пресс-секретарь ГБР Ольга Чиканова в комментарии "Украинской правде"
Прямая речь Чикановой: "Расследованием этого дела занимается Нацполиция. И в настоящее время никакая официальная информация в ГБР не поступала".
Для справки: ГБР расследует дела, где фигурируют чиновники. По состоянию на сейчас до конца не известно, был ли Трухин за рулем авто, которое попало в ДТП.
Предыстория:
- По данным СМИ, 23 августа народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Трухин, будучи "навеселе", спровоцировал ДТП по дороге из Полтавы в Киев.
- Позже около 30 медиа почистили сообщение об этой аварии, в которой пострадали шесть человек.
- В распоряжении "Украинской правды" есть видео ДТП с участием "слуги народа" Александра Трухина, которое пытались "скрыть". На видео видно место аварии, разбитые автомобили и пострадавших. А также самого Трухина. Нардеп общается с полицейскими, забирает вещи из покореженной машины, подходит к пострадавшему.
Ирина Балачук, УП