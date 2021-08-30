Глава Держекоінспекції поскаржився на шахраїв: вимагають гроші від імені його заступника
Понеділок, 30 серпня 2021, 16:30
Голова державної екологічної інспекції України Андрій Мальований повідомив про шахрайство: хтось від імені його заступника вимагає по телефону від керівників підприємств хабарі.
Джерело: Facebook-сторінка Мальованого
Пряма мова: "Останнім часом керівники суб’єктів господарювання почали отримувати телефонні дзвінки від невстановлених осіб.
Шахраї представляються ім'ям мого заступника та за, ніби-то, моїм дорученням вимагають неправомірну вигоду щодо порушень екологічного законодавства, погрожують…
Один із номерів, з яких телефонують: +380 95 314 64 97".
Деталі: Мальований закликав не реагувати на такі дзвінки, бо це шахрайство.
Глава відомства підготував заяву до кіберполіції для розслідування справи.
Нагадаємо:
- 30 липня секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що керівника Національної екологічної інспекції Андрія Мальваного заслухають на засіданні Ради національної безпеки і оборони.
- Зокрема, через питання поверхневих вод і вод, які використовує промисловість, та питання якості води.
Українська правда