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Глава Держекоінспекції поскаржився на шахраїв: вимагають гроші від імені його заступника

Понеділок, 30 серпня 2021, 16:30

Голова державної екологічної інспекції України Андрій Мальований повідомив про шахрайство: хтось від імені його заступника вимагає по телефону від керівників підприємств хабарі.

Джерело: Facebook-сторінка Мальованого

Пряма мова: "Останнім часом керівники суб’єктів господарювання почали отримувати телефонні дзвінки від невстановлених осіб.

Шахраї представляються ім'ям мого заступника та за, ніби-то, моїм дорученням вимагають неправомірну вигоду щодо порушень екологічного законодавства, погрожують…

Один із номерів, з яких телефонують: +380 95 314 64 97".

Деталі: Мальований закликав не реагувати на такі дзвінки, бо це шахрайство.

Глава відомства підготував заяву до кіберполіції для розслідування справи.

Нагадаємо: 

  • 30 липня секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що керівника Національної екологічної інспекції Андрія Мальваного заслухають на засіданні Ради національної безпеки і оборони.
  • Зокрема, через питання поверхневих вод і вод, які використовує промисловість, та питання якості води.  

Українська правда
Теми: хабарекологіякібербезпека


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