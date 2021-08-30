Глава Госэкоинспекции пожаловался на мошенников: требуют деньги от имени его заместителя
Председатель государственной экологической инспекции Украины Андрей Малеванный сообщил о мошенничестве: кто-то от имени его заместителя требует по телефону от руководителей предприятий взятки.
Источник: Facebook-страница Малеваного
Прямая речь: "В последнее время руководители субъектов хозяйствования начали получать телефонные звонки от неустановленных лиц.
Мошенники представляются именем моего заместителя и по, якобы, моему поручению требуют неправомерную выгоду из-за нарушений экологического законодательства, угрожают...
Один из номеров, из которых звонят: +380 95 314 64 97".
Детали: Малеванный призвал не реагировать на такие звонки, потому что это мошенничество.
Глава ведомства добавил, что подготовил заявление в киберполициу для расследования дела.
Напомним:
- 30 июля секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что руководителя Национальной экологической инспекции Андрея Малеваного заслушают на заседании Совета национальной безопасности и обороны.
- В частности, из-за вопроса поверхностных вод и вод, используемых промышленностью, и вопросов качества воды.