Глава Госэкоинспекции пожаловался на мошенников: требуют деньги от имени его заместителя

Председатель государственной экологической инспекции Украины Андрей Малеванный сообщил о мошенничестве: кто-то от имени его заместителя требует по телефону от руководителей предприятий взятки.

Источник: Facebook-страница Малеваного

Прямая речь: "В последнее время руководители субъектов хозяйствования начали получать телефонные звонки от неустановленных лиц.

Мошенники представляются именем моего заместителя и по, якобы, моему поручению требуют неправомерную выгоду из-за нарушений экологического законодательства, угрожают...

Один из номеров, из которых звонят: +380 95 314 64 97".

Детали: Малеванный призвал не реагировать на такие звонки, потому что это мошенничество.

Глава ведомства добавил, что подготовил заявление в киберполициу для расследования дела.

Напомним: