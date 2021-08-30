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Глава Госэкоинспекции пожаловался на мошенников: требуют деньги от имени его заместителя

Понедельник, 30 августа 2021, 16:30
Глава Госэкоинспекции пожаловался на мошенников: требуют деньги от имени его заместителя

Председатель государственной экологической инспекции Украины Андрей Малеванный сообщил о мошенничестве: кто-то от имени его заместителя требует по телефону от руководителей предприятий взятки.

Источник: Facebook-страница Малеваного

Прямая речь: "В последнее время руководители субъектов хозяйствования начали получать телефонные звонки от неустановленных лиц.

Мошенники представляются именем моего заместителя и по, якобы, моему поручению требуют неправомерную выгоду из-за нарушений экологического законодательства, угрожают...

Один из номеров, из которых звонят: +380 95 314 64 97".

Детали: Малеванный призвал не реагировать на такие звонки, потому что это мошенничество.

Глава ведомства добавил, что подготовил заявление в киберполициу для расследования дела.

Напомним:

  • 30 июля секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что руководителя Национальной экологической инспекции Андрея Малеваного заслушают на заседании Совета национальной безопасности и обороны.
  • В частности, из-за вопроса поверхностных вод и вод, используемых промышленностью, и вопросов качества воды.

Украинская правда

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Темы: взяткаэкологиякибербезопасность
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