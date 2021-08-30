Порошенко закликав Зеленського на зустрічі з Байденом поговорити про Коломойського
Попередній президент України Петро Порошенко напередодні зустрічі свого наступника Володимира Зеленського із лідером США Джо Байденом записав йому відео із настановами. Зокрема, пропонує роз’яснити Байдену позицію щодо підсанкційного у США екс-власника "Приватбанку" олігарха Ігоря Коломойського.
Джерело: Facebook-сторінка Порошенка
Пряма мова: "Зеленському варто було б поставити крапку та роз’яснити свою позицію щодо екс-власника Приват-банку Коломойського, який перебуває під санкціями США, покриття зрадників у справі "вагнерівців", особистих мотивів у інструменталізації, судової системи для переслідування демократичної опозиції".
Деталі: За словами Порошенка, Зеленський має зосередитися на трьох речах під час своєї першої зустрічі із президентом Байденом:
- Встановити добрі особисті відносини довіри з главою Білого дому.
- Підтвердити налаштованість України на поглиблення стратегічного партнерства та союзництва зі США.
- Переконати американських можновладців та бізнес у щирості та ефективності Банкової у впровадженні реформ в Україні і, в першу чергу, у боротьбі з корупцією.
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Токсична дружба. Як Коломойський став незручним для Зеленського
Нагадаємо:
- Зустріч Зеленського і президента США Джо Байдена запланована 1 вересня.
- Міністерство юстиції США звинуватило українського олігарха Ігоря Коломойського в розкраданні мільярдів доларів з ПриватБанку, а потім використанні величезної кількості компаній для відмивання цих грошей в Сполучених Штатах і в усьому світі.
- Олігарх Ігор Коломойський знаходиться під слідством федерального великого журі США за звинуваченням у відмиванні сотень мільйонів доларів у сфері нерухомості США.