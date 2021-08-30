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Порошенко закликав Зеленського на зустрічі з Байденом поговорити про Коломойського

Понеділок, 30 серпня 2021, 17:52
Порошенко закликав Зеленського на зустрічі з Байденом поговорити про Коломойського

Попередній президент України Петро Порошенко напередодні зустрічі свого наступника Володимира Зеленського із лідером США Джо Байденом записав йому відео із настановами. Зокрема, пропонує роз’яснити Байдену позицію щодо підсанкційного у США екс-власника "Приватбанку" олігарха Ігоря Коломойського.

Джерело: Facebook-сторінка Порошенка

Пряма мова: "Зеленському варто було б поставити крапку та роз’яснити свою позицію щодо екс-власника Приват-банку Коломойського, який перебуває під санкціями США, покриття зрадників у справі "вагнерівців", особистих мотивів у інструменталізації, судової системи для переслідування демократичної опозиції".

Деталі: За словами Порошенка, Зеленський має зосередитися на трьох речах під час своєї першої зустрічі із президентом Байденом:

  • Встановити добрі особисті відносини довіри з главою Білого дому.
  • Підтвердити налаштованість України на поглиблення стратегічного партнерства та союзництва зі США.
  • Переконати американських можновладців та бізнес у щирості та ефективності Банкової у впровадженні реформ в Україні і, в першу чергу, у боротьбі з корупцією.

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Нагадаємо:

Українська правда

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Теми: ЗеленськийБайденПорошенкоКоломойськийСША
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