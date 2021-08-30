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Порошенко закликав Зеленського на зустрічі з Байденом поговорити про Коломойського

Понеділок, 30 серпня 2021, 17:52

Попередній президент України Петро Порошенко напередодні зустрічі свого наступника Володимира Зеленського із лідером США Джо Байденом записав йому відео із настановами. Зокрема, пропонує роз’яснити Байдену позицію щодо підсанкційного у США екс-власника "Приватбанку" олігарха Ігоря Коломойського.

Джерело: Facebook-сторінка Порошенка

Пряма мова: "Зеленському варто було б поставити крапку та роз’яснити свою позицію щодо екс-власника Приват-банку Коломойського, який перебуває під санкціями США, покриття зрадників у справі "вагнерівців", особистих мотивів у інструменталізації, судової системи для переслідування демократичної опозиції".

Деталі: За словами Порошенка, Зеленський має зосередитися на трьох речах під час своєї першої зустрічі із президентом Байденом:

  • Встановити добрі особисті відносини довіри з главою Білого дому.
  • Підтвердити налаштованість України на поглиблення стратегічного партнерства та союзництва зі США.
  • Переконати американських можновладців та бізнес у щирості та ефективності Банкової у впровадженні реформ в Україні і, в першу чергу, у боротьбі з корупцією.

Читайте також: Атака на Байдена: як Зеленський створює нову кризу у відносинах із США

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Нагадаємо:

Українська правда
Теми: ЗеленськийБайденПорошенкоКоломойськийСША


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