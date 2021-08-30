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Порошенко призвал Зеленского на встрече с Байденом поговорить о Коломойском

Понедельник, 30 августа 2021, 17:52

Предыдущий президент Украины Петр Порошенко накануне встречи своего преемника Владимира Зеленского с лидером США Джо Байденом записал ему видео с наставлениями. В частности, предлагает разъяснить Байдену позицию относительно подсанкционного в США экс-владельца "Приватбанка" олигарха Игоря Коломойского.

Источник: Facebook-страница Порошенко

Прямая речь: "Зеленскому стоило бы поставить точку и разъяснить свою позицию в отношении экс-владельца Приват-банка Коломойского, который находится под санкциями США, покрытие предателей по делу "вагнеровцев", личных мотивов в инструментализации, судебной системы для преследования демократической оппозиции".

Детали: По словам Порошенко, Зеленский должен сосредоточиться на трех вещах во время своей первой встречи с президентом Байденом:

  • Установить хорошие личные отношения доверия с главой Белого дома.
  • Подтвердить настроенность Украины на углубление стратегического партнерства и союзничества с США.
  • Убедить американских чиновников и бизнес в искренности и эффективности Банковой во внедрении реформ в Украине и, в первую очередь, в борьбе с коррупцией.

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Токсическая дружба. Как Коломойский стал неудобным для Зеленского

Напомним:

  • Встреча Зеленского и президента США Джо Байдена запланирована 1 сентября.
  • Олигарх Игорь Коломойский находится под следствием федерального большого жюри США по обвинению в отмывании сотен миллионов долларов в сфере недвижимости США.
  • В августе 2021 года министерство юстиции США обвинило украинского олигарха Игоря Коломойского в хищении миллиардов долларов с ПриватБанка, а затем использовании огромного количества компаний для отмывания этих денег в Соединенных Штатах и ​​во всем мире.

Украинская правда
Темы: ЗеленскийБайденПорошенкоКоломойскийСША
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