Порошенко призвал Зеленского на встрече с Байденом поговорить о Коломойском
Предыдущий президент Украины Петр Порошенко накануне встречи своего преемника Владимира Зеленского с лидером США Джо Байденом записал ему видео с наставлениями. В частности, предлагает разъяснить Байдену позицию относительно подсанкционного в США экс-владельца "Приватбанка" олигарха Игоря Коломойского.
Источник: Facebook-страница Порошенко
Прямая речь: "Зеленскому стоило бы поставить точку и разъяснить свою позицию в отношении экс-владельца Приват-банка Коломойского, который находится под санкциями США, покрытие предателей по делу "вагнеровцев", личных мотивов в инструментализации, судебной системы для преследования демократической оппозиции".
Детали: По словам Порошенко, Зеленский должен сосредоточиться на трех вещах во время своей первой встречи с президентом Байденом:
- Установить хорошие личные отношения доверия с главой Белого дома.
- Подтвердить настроенность Украины на углубление стратегического партнерства и союзничества с США.
- Убедить американских чиновников и бизнес в искренности и эффективности Банковой во внедрении реформ в Украине и, в первую очередь, в борьбе с коррупцией.
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Напомним:
- Встреча Зеленского и президента США Джо Байдена запланирована 1 сентября.
- Олигарх Игорь Коломойский находится под следствием федерального большого жюри США по обвинению в отмывании сотен миллионов долларов в сфере недвижимости США.
- В августе 2021 года министерство юстиции США обвинило украинского олигарха Игоря Коломойского в хищении миллиардов долларов с ПриватБанка, а затем использовании огромного количества компаний для отмывания этих денег в Соединенных Штатах и во всем мире.