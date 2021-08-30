Рятувальники борються з лісовими пожежами на Луганщині

У Сєвєродонецькому районі Луганщини спалахнула підстилка у лісі біля села Пудрівка, наразі пожежу вдалось локалізувати, проте гасіння триває.

Джерело: Головне управління ДСНС у Луганській області

Деталі: Повідомлення про займання надійшло до пожежників о 13:25. У ДСНС кажуть, що поширенню вогню вдалось запобігти. Про площу займання не повідомили.

Фото: ДСНС

До боротьби з вогнем, окрім 29 лісників, залучили 35 надзвичайників та 15 співробітників ЗСУ. Також для гасіння пожежі використали 20 одиниць техніки.

Фото: ДСНС

Пожежу вдалось локалізувати о 14:30, її гасіння триває. Постраждалих та загиблих не виявлено.

Передісторія: