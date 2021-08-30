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Рятувальники борються з лісовими пожежами на Луганщині

Понеділок, 30 серпня 2021, 18:16
Рятувальники борються з лісовими пожежами на Луганщині
Фото: ДСНС

У Сєвєродонецькому районі Луганщини спалахнула підстилка у лісі біля села Пудрівка, наразі пожежу вдалось локалізувати, проте гасіння триває. 

Джерело: Головне управління ДСНС у Луганській області 

Деталі: Повідомлення про займання надійшло до пожежників о 13:25. У ДСНС кажуть, що поширенню вогню вдалось запобігти. Про площу займання не повідомили. 

 
Фото: ДСНС

До боротьби з вогнем, окрім 29 лісників, залучили 35 надзвичайників та 15 співробітників ЗСУ. Також для гасіння пожежі використали 20 одиниць техніки. 

 
Фото: ДСНС

Пожежу вдалось локалізувати о 14:30, її гасіння триває. Постраждалих та загиблих не виявлено. 

Передісторія:

"Українська правда" у Threads

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