Рятувальники борються з лісовими пожежами на Луганщині
Понеділок, 30 серпня 2021, 18:16
У Сєвєродонецькому районі Луганщини спалахнула підстилка у лісі біля села Пудрівка, наразі пожежу вдалось локалізувати, проте гасіння триває.
Джерело: Головне управління ДСНС у Луганській області
Деталі: Повідомлення про займання надійшло до пожежників о 13:25. У ДСНС кажуть, що поширенню вогню вдалось запобігти. Про площу займання не повідомили.
До боротьби з вогнем, окрім 29 лісників, залучили 35 надзвичайників та 15 співробітників ЗСУ. Також для гасіння пожежі використали 20 одиниць техніки.
Пожежу вдалось локалізувати о 14:30, її гасіння триває. Постраждалих та загиблих не виявлено.
Передісторія:
- Восени 2020 року на Луганщині почалися масштабні пожежі.
- Тоді повідомлялось про про 9 загиблих та 12 госпіталізованих осіб.