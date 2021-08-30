Спасатели борются с лесными пожарами на Луганщине

В Северодонецком районе Луганщины загорелась подстилка в лесу возле села Пудровка, сейчас пожар удалось локализовать, однако тушение продолжается.

Источник: Главное управление ГСЧС в Луганской области

Детали: Сообщение о возгорании поступило к пожарным в 13:25. В ГСЧС говорят, что распространение огня удалось предотвратить. О площади возгорания не сообщили.

Фото: ГСЧС

К борьбе с огнем, кроме 29 лесников, привлекли 35 чрезвычайников и 15 сотрудников ВСУ. Также для тушения пожара использовали 20 единиц техники.

Фото: ГСЧС

Пожар удалось локализовать в 14:30, его тушение продолжается. Пострадавших и погибших не обнаружено.

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