У "Слузі народу" не можуть нічого сказати про ДТП з Трухіним: чекають реакцію поліції

Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко ніяк не зміг прокоментувати участь нардепа з однойменної фракції Олександра Трухіна у ДТП, у партії чекають, що скажуть в поліції.

Джерело: Корнієнко в інтерв’ю НВ

Пряма мова: "Ми про це теж дізнались із ЗМІ. Ми чекаємо в першу чергу реакцію Національної поліції. Якщо вони якусь мають там інформацію, то мають публічно її надавати. В інших випадках, де були наші депутати задіяні в якості водіїв, ця інформація була. Думаю, що і тут буде. Також, думаю, можна звернутись за коментарями до Олександра (Трухіна, у якого вимкнений телефон – УП). Ми можемо тільки продовжувати послідовно наголошувати, що ми за неупереджене розслідування у подібних випадках".

Деталі: Корнієнко пропонує слідкувати за перебігом розслідування та вже робити висновки на основі його матеріалів.

Лідер партії на запитання, чи говорив він із обранцем щодо ДТП каже, що спілкується з усіма нардепами фракції.

Потім Корнієнко на запитання, чи підтвердив Трухін участь в ДТП сказав: "Я вже відкоментував".

Він також стверджує, що керівництво партії нікого не змушувало нічого видаляти із сайтів про ДТП. На його думку, в "Слузі народу" є "одна із найпрозоріших і найвпорядкованіших систем роботи зі ЗМІ в країні з точки зору політики".

Він не виключає, що пропозиції видалити новину про Трухіна можуть бути чиєюсь "піар-війною".

Передісторія: