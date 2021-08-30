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У "Слузі народу" не можуть нічого сказати про ДТП з Трухіним: чекають реакцію поліції

Понеділок, 30 серпня 2021, 19:29

Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко ніяк не зміг прокоментувати участь нардепа з однойменної фракції Олександра Трухіна у ДТП, у партії чекають, що скажуть в поліції. 

Джерело: Корнієнко в інтерв’ю НВ

Пряма мова: "Ми про це теж дізнались із ЗМІ. Ми чекаємо в першу чергу реакцію Національної поліції. Якщо вони якусь мають там інформацію, то мають публічно її надавати. В інших випадках, де були наші депутати задіяні в якості водіїв, ця інформація була. Думаю, що і тут буде. Також, думаю, можна звернутись за коментарями до Олександра (Трухіна, у якого вимкнений телефон – УП). Ми можемо тільки продовжувати послідовно наголошувати, що ми за неупереджене розслідування у подібних випадках".

Деталі: Корнієнко пропонує слідкувати за перебігом розслідування та вже робити висновки на основі його матеріалів. 

Лідер партії на запитання, чи говорив він із обранцем щодо ДТП каже, що спілкується з усіма нардепами фракції. 

Потім Корнієнко на запитання, чи підтвердив Трухін участь в ДТП сказав: "Я вже відкоментував". 

Він також стверджує, що керівництво партії нікого не змушувало нічого видаляти із сайтів про ДТП. На його думку, в "Слузі народу" є  "одна із найпрозоріших і найвпорядкованіших систем роботи зі ЗМІ в країні з точки зору політики".

Він не виключає, що пропозиції видалити новину про Трухіна можуть бути чиєюсь "піар-війною". 

Передісторія: 

  • За даними ЗМІ, 23 серпня народний депутат фракції "Слуга народу" Олександр Трухін, будучи напідпитку, спричинив ДТП дорогою з Полтави до Києва. 
  • Згодом близько 30-ти медіа почистили повідомлення про цю аварію, в якій постраждали шестеро осіб.
  • У розпорядженні "Української правди" є відео дорожньо-транспортної пригоди за участю "слуги народу" Олександра Трухіна, яке намагалися "приховати".

"Українська правда" у Threads

Теми: Слуга народу
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