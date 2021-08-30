В "Слуге народа" не могут ничего сказать о ДТП с Трухиным: ждут реакцию полиции

Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко никак не смог прокомментировать участие нардепа из одноименной фракции Александра Трухина в ДТП, в партии ждут, что скажут в полиции.

Источник: Корниенко в интервью НВ

Прямая речь: "Мы об этом тоже узнали из СМИ. Мы ждем в первую очередь реакцию Национальной полиции. Если они какую имеют там информацию, то должны публично ее предоставлять. В других случаях, где были наши депутаты задействованы в качестве водителей, эта информация была. Думаю, что и здесь будет. Также, думаю, можно обратиться за комментариями к Александру (Трухину, у которого выключен телефон – УП). Мы можем только продолжать последовательно подчеркивать, что мы за беспристрастное расследование в подобных случаях".

Детали: Корниенко предлагает следить за ходом расследования и уже делать выводы на основе его материалов.

Лидер партии на вопрос, говорил ли он с избранником по ДТП говорит, что общается со всеми нардепами фракции.

Затем Корниенко на вопрос, подтвердил ли Трухин участие в ДТП сказал: "Я уже откомментировал".

Он также утверждает, что руководство партии никого не заставляло ничего удалять с сайтов о ДТП. По его мнению, в "Слуге народа" – "одна из самых прозрачных и наиболее упорядоченных систем работы со СМИ в стране с точки зрения политики".

Он не исключает, что предложения удалить новость о Трухине могут быть чьей-то "пиар-войной".

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