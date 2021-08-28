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США почали виведення військових із аеропорту Кабула

Субота, 28 серпня 2021, 19:45
США почали виведення військових із аеропорту Кабула

Сполучені Штати Америки почали виведення військ з аеропорту Кабула.

Джерело: речник Пентагону Джон Кірбі на брифінгу, повідомляє Reuters

Деталі: Разом з тим, Кірбі відмовився повідомити, скільки американських військовослужбовців залишилося в Кабулі.

Крім того, на брифінгу генерал-майор армії США Вільям Тейлор сказав, що два бойовики ІДІЛ були вбиті і ще один поранений внаслідок удару безпілотника у п'ятницю в провінції Нангархар на сході Афганістану.

Передісторія:

  • Ряд вибухів в Кабулі влаштували терористи-смертники. Терористичне угрупування "Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за атаки.
  • У відповідь на серію вибухів в Кабулі, в результаті яких загинули афганці та американські військові, президент США Джо Байден наказав завдати удару у відповідь.
  • Пізніше військові США у відповідь на теракт в Кабулі завдали удару з дрона по одному з членів терористичної організації "Ісламська держава", він загинув.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШААфганістан
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