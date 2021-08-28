США почали виведення військових із аеропорту Кабула

Сполучені Штати Америки почали виведення військ з аеропорту Кабула.

Джерело: речник Пентагону Джон Кірбі на брифінгу, повідомляє Reuters

Деталі: Разом з тим, Кірбі відмовився повідомити, скільки американських військовослужбовців залишилося в Кабулі.

Крім того, на брифінгу генерал-майор армії США Вільям Тейлор сказав, що два бойовики ІДІЛ були вбиті і ще один поранений внаслідок удару безпілотника у п'ятницю в провінції Нангархар на сході Афганістану.

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