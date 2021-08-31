Регіони в Японії призупинили вакцинацію після виявлення зіпсованої партії Moderna

Два регіони в Японії призупинили вакцинацію після того, як у партії вакцини проти COVID-19 Moderna виявили сторонні частки.

Джерело: Reuters

Деталі: Мова йде про префектури Гумма та Окінава.

Зокрема, в Гуммі у флаконах вакцини виявили крихітні чорні частки, в той час як в Окінаві чорні частки виявили в шприцах і флаконі, і в деяких шприцах – рожевий матеріал.

Як зазначається, Гумма і Окінава можуть відновити використання флаконів з зіпсованої партії, якщо вона не містить сторонніх матеріалів.

Міністерство охорони здоров'я Японії заявило, що деякі з інцидентів могли бути пов'язані з тим, що в флакони неправильно вставляли голки, відламуючи шматочки гумової пробки.

Чиновники і компанія Takeda Pharmaceutical, яка займається розповсюдженням вакцини Moderna в Японії, заявили, що інциденти в Окінаві і Гуммі не викликають проблем з безпекою і немає необхідності в припиненні вакцинації по всій країні.

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