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Регіони в Японії призупинили вакцинацію після виявлення зіпсованої партії Moderna

Вівторок, 31 серпня 2021, 06:30

Два регіони в Японії призупинили вакцинацію після того, як у партії вакцини проти COVID-19 Moderna виявили сторонні частки.

Джерело: Reuters

Деталі: Мова йде про префектури Гумма та Окінава.

Зокрема, в Гуммі у флаконах вакцини  виявили крихітні чорні частки, в той час як в Окінаві чорні частки виявили  в шприцах і флаконі, і в деяких шприцах – рожевий матеріал.

Як зазначається, Гумма і Окінава можуть відновити використання флаконів з зіпсованої партії, якщо вона не містить сторонніх матеріалів.

Міністерство охорони здоров'я Японії заявило, що деякі з інцидентів могли бути пов'язані з тим, що в флакони неправильно вставляли голки, відламуючи шматочки гумової пробки.

Чиновники і компанія Takeda Pharmaceutical, яка займається розповсюдженням вакцини Moderna в Японії, заявили, що інциденти в Окінаві і Гуммі не викликають проблем з безпекою і немає необхідності в припиненні вакцинації по всій країні.

Передісторія:

  • Moderna призупинила поставку близько 1,63 млн доз COVID-вакцини в Японію після того, як флакони з вакциною були забруднені твердими частинками.
  • В лотах з дефектами було 565 400 доз, і "з обережності" Moderna відклала лот і два сусідні.
  • За даними Moderna, забруднення могло бути пов'язано з виробничою проблемою на одній з виробничих ліній на майданчику в Іспанії.
  • Двоє осіб померли в Японії після щеплення Moderna.  Обидві людини померли у серпні, протягом кількох днів після отримання другої дози Moderna із сумнівної партії.

Теми: вакцинаціяЯпонія


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