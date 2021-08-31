Регіони в Японії призупинили вакцинацію після виявлення зіпсованої партії Moderna
Два регіони в Японії призупинили вакцинацію після того, як у партії вакцини проти COVID-19 Moderna виявили сторонні частки.
Джерело: Reuters
Деталі: Мова йде про префектури Гумма та Окінава.
Зокрема, в Гуммі у флаконах вакцини виявили крихітні чорні частки, в той час як в Окінаві чорні частки виявили в шприцах і флаконі, і в деяких шприцах – рожевий матеріал.
Як зазначається, Гумма і Окінава можуть відновити використання флаконів з зіпсованої партії, якщо вона не містить сторонніх матеріалів.
Міністерство охорони здоров'я Японії заявило, що деякі з інцидентів могли бути пов'язані з тим, що в флакони неправильно вставляли голки, відламуючи шматочки гумової пробки.
Чиновники і компанія Takeda Pharmaceutical, яка займається розповсюдженням вакцини Moderna в Японії, заявили, що інциденти в Окінаві і Гуммі не викликають проблем з безпекою і немає необхідності в припиненні вакцинації по всій країні.
Передісторія:
- Moderna призупинила поставку близько 1,63 млн доз COVID-вакцини в Японію після того, як флакони з вакциною були забруднені твердими частинками.
- В лотах з дефектами було 565 400 доз, і "з обережності" Moderna відклала лот і два сусідні.
- За даними Moderna, забруднення могло бути пов'язано з виробничою проблемою на одній з виробничих ліній на майданчику в Іспанії.
- Двоє осіб померли в Японії після щеплення Moderna. Обидві людини померли у серпні, протягом кількох днів після отримання другої дози Moderna із сумнівної партії.