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Регионы в Японии приостановили вакцинацию после обнаружения испорченной партии Moderna

Вторник, 31 августа 2021, 06:30
Регионы в Японии приостановили вакцинацию после обнаружения испорченной партии Moderna

Два региона в Японии приостановили вакцинацию после того, как в партии вакцины против COVID-19 Moderna обнаружили посторонние частицы.

Источник: Reuters

Детали: Речь идет о префектурах Гумма и Окинава.

В частности, в Гумме во флаконах вакцины обнаружили крошечные черные частицы, в то время как в Окинаве черные частицы обнаружили в шприцах и флаконе, и в некоторых шприцах - розовый материал.

Как отмечается, Гумма и Окинава могут возобновить использование флаконов из испорченной партии, если она не содержит посторонних материалов.

Министерство здравоохранения Японии заявило, что некоторые из инцидентов могли быть связаны с тем, что в флаконы неправильно вставляли иглы, отламывая кусочки резиновой пробки.

Чиновники и компания Takeda Pharmaceutical, которая занимается распространением вакцины Moderna в Японии, заявили, что инциденты в Окинаве и Гумми не вызывают проблем с безопасностью и нет необходимости в прекращении вакцинации по всей стране.

Предыстория:

  • Moderna приостановила поставку около 1,63 млн доз COVID-вакцины в Японию после того, как флаконы с вакциной были загрязнены твердыми частицами.
  • В лотах с дефектами было 565 400 доз, и "по предосторожности" Moderna отложила лот и два соседних.
  • По данным Moderna, загрязнение могло быть связано с производственной проблемой на одной из производственных линий на площадке в Испании.
  • Два человека умерли в Японии после прививки Moderna. Оба человека умерли в августе, в течение нескольких дней после получения второй дозы Moderna с сомнительной партии.

"Украинская правда" в Threads

Темы: вакцинацияЯпония
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