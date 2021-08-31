Регионы в Японии приостановили вакцинацию после обнаружения испорченной партии Moderna

Два региона в Японии приостановили вакцинацию после того, как в партии вакцины против COVID-19 Moderna обнаружили посторонние частицы.

Источник: Reuters

Детали: Речь идет о префектурах Гумма и Окинава.

В частности, в Гумме во флаконах вакцины обнаружили крошечные черные частицы, в то время как в Окинаве черные частицы обнаружили в шприцах и флаконе, и в некоторых шприцах - розовый материал.

Как отмечается, Гумма и Окинава могут возобновить использование флаконов из испорченной партии, если она не содержит посторонних материалов.

Министерство здравоохранения Японии заявило, что некоторые из инцидентов могли быть связаны с тем, что в флаконы неправильно вставляли иглы, отламывая кусочки резиновой пробки.

Чиновники и компания Takeda Pharmaceutical, которая занимается распространением вакцины Moderna в Японии, заявили, что инциденты в Окинаве и Гумми не вызывают проблем с безопасностью и нет необходимости в прекращении вакцинации по всей стране.

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