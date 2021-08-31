Регионы в Японии приостановили вакцинацию после обнаружения испорченной партии Moderna
Два региона в Японии приостановили вакцинацию после того, как в партии вакцины против COVID-19 Moderna обнаружили посторонние частицы.
Источник: Reuters
Детали: Речь идет о префектурах Гумма и Окинава.
В частности, в Гумме во флаконах вакцины обнаружили крошечные черные частицы, в то время как в Окинаве черные частицы обнаружили в шприцах и флаконе, и в некоторых шприцах - розовый материал.
Как отмечается, Гумма и Окинава могут возобновить использование флаконов из испорченной партии, если она не содержит посторонних материалов.
Министерство здравоохранения Японии заявило, что некоторые из инцидентов могли быть связаны с тем, что в флаконы неправильно вставляли иглы, отламывая кусочки резиновой пробки.
Чиновники и компания Takeda Pharmaceutical, которая занимается распространением вакцины Moderna в Японии, заявили, что инциденты в Окинаве и Гумми не вызывают проблем с безопасностью и нет необходимости в прекращении вакцинации по всей стране.
Предыстория:
- Moderna приостановила поставку около 1,63 млн доз COVID-вакцины в Японию после того, как флаконы с вакциной были загрязнены твердыми частицами.
- В лотах с дефектами было 565 400 доз, и "по предосторожности" Moderna отложила лот и два соседних.
- По данным Moderna, загрязнение могло быть связано с производственной проблемой на одной из производственных линий на площадке в Испании.
- Два человека умерли в Японии после прививки Moderna. Оба человека умерли в августе, в течение нескольких дней после получения второй дозы Moderna с сомнительной партии.