51% американців не схвалюють дії Байдена щодо виведення військ з Афганістану – Reuters

Менше 40% американців схвалюють дії президента Джо Байдена з виведення військ США з Афганістану, і три чверті американців хотіли б, щоб американські війська залишалися в країні доти, доки всі американські цивільні особи не зможуть піти.

Джерело: опитування Reuters/Ipsos, проведене 27-30 серпня

Деталі: Національне онлайн-опитування в США показало, що 51% громадян не схвалюють підхід Байдена до виходу з Афганістану, а 38% схвалюють його.

В опитуванні, проведеному незадовго до того, як останні війська США покинули Афганістан, 49% заявили, що американські військові повинні залишатися в Афганістані "доти, доки всі американські громадяни і афганські союзники не будуть евакуйовані", а 25% заявили, що війська США повинні залишатися доти, доки всі громадяни США не будуть евакуйовані.

Тільки 13% заявили, що війська повинні "негайно евакуюватися".

45% схвалила, а 42% не схвалили те, як адміністрація Байдена впоралася з вивозом афганських союзників Америки.

20% дорослих американців звинувачують Байдена більше за інших у нинішньому стані справ в Афганістані. 10% в основному звинуватили колишнього президента Джорджа Буша, який віддав наказ про вторгнення в країну два десятиліття тому, а 9% звинуватили експрезидента Дональда Трампа, який у минулому році вів переговори про швидке виведення військ США.

Ще 30% опитаних звинуватили безліч інших гравців у регіоні, включаючи талібів, афганських військових, військового керівництва США і ІДІЛ і т.п.

При цьому, спостерігаючи за масштабною евакуацією з Афганістану, американці як і раніше приділяють більше уваги ближчим до них питанням: пандемії та економіці США.

Опитування Reuters/Ipsos проводилося онлайн англійською мовою по всій території Сполучених Штатів. Воно зібрало відповіді від 1003 дорослих, у тому числі 465 демократів і 354 республіканців. Інтервал достовірності дослідження – 4 процентних пункти.

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