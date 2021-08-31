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51% американців не схвалюють дії Байдена щодо виведення військ з Афганістану – Reuters

Вівторок, 31 серпня 2021, 09:25
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Менше 40% американців схвалюють дії президента Джо Байдена з виведення військ США з Афганістану, і три чверті американців хотіли б, щоб американські війська залишалися в країні доти, доки всі американські цивільні особи не зможуть піти.

Джерело: опитування Reuters/Ipsos, проведене 27-30 серпня

Деталі: Національне онлайн-опитування в США показало, що 51% громадян не схвалюють підхід Байдена до виходу з Афганістану, а 38% схвалюють його.

В опитуванні, проведеному незадовго до того, як останні війська США покинули Афганістан, 49% заявили, що американські військові повинні залишатися в Афганістані "доти, доки всі американські громадяни і афганські союзники не будуть евакуйовані", а 25% заявили, що війська США повинні залишатися доти, доки всі громадяни США не будуть евакуйовані.

Тільки 13% заявили, що війська повинні "негайно евакуюватися".

45% схвалила, а 42% не схвалили те, як адміністрація Байдена впоралася з вивозом афганських союзників Америки.

20% дорослих американців звинувачують Байдена більше за інших у нинішньому стані справ в Афганістані. 10% в основному звинуватили колишнього президента Джорджа Буша, який віддав наказ про вторгнення в країну два десятиліття тому, а 9% звинуватили експрезидента Дональда Трампа, який у минулому році вів переговори про швидке виведення військ США.

Ще 30% опитаних звинуватили безліч інших гравців у регіоні, включаючи талібів, афганських військових, військового керівництва США і ІДІЛ і т.п.

При цьому, спостерігаючи за масштабною евакуацією з Афганістану, американці як і раніше приділяють більше уваги ближчим до них питанням: пандемії та економіці США.

 

Опитування Reuters/Ipsos проводилося онлайн англійською мовою по всій території Сполучених Штатів. Воно зібрало відповіді від 1003 дорослих, у тому числі 465 демократів і 354 республіканців. Інтервал достовірності дослідження – 4 процентних пункти.

Передісторія:

  • США завершили виведення своїх збройних сил з Афганістану і призупинили дипломатичну присутність там 30 серпня – за 20 років після вторгнення в країну після теракту 11 вересня 2001 року.
  • Афганські військові швидко здали значну частину країни талібам за кілька тижнів до 31 серпня – крайнього встановленого Байденом терміну для виведення американських військ.
  • Із 14 серпня Сполучені Штати і їхні союзники вивезли з Кабула понад 122 тисячі осіб, включаючи їхніх власних громадян і афганців, які допомагали їм протягом 20 років війни. США за два тижні евакуювали 79 тисяч осіб, включаючи 6 тисяч американців. 
  • Але деякі американці і багато тисяч афганців не покинув країну, яка тепер знову перебуває під контролем талібів. Вашингтон продовжить дипломатичні зусилля з евакуації решти.
  • Двадцятирічний конфлікт забрав життя понад 2 400 американських військовослужбовців і приблизно 240 000 афганців. Це могло коштувати до 2 трильйонів доларів, зазначає Reuters.

Теми: СШААфганістанБайденопитуваннясоціологія


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