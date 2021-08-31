51% американцев не одобряют действия Байдена по выводу войск из Афганистана – Reuters

Менее 40% американцев одобряют действия президента Джо Байдена по выводу войск США из Афганистана, а три четверти американцев хотели бы, чтобы американские войска оставались в стране до тех пор, пока все американские гражданские лица не смогут уйти.

Источник: опрос Reuters/Ipsos, проведенный 27-30 августа

Детали: Национальный онлайн-опрос в США показал, что 51% граждан не одобряют подход Байдена к уходу из Афганистана, а 38% одобряют его.

В опросе, проведенном незадолго до того, как последние войска США покинули Афганистан, 49% заявили, что американские военные должны оставаться в Афганистане "до тех пор, пока все американские граждане и афганские союзники не будут эвакуированы", а 25% заявили, что войска США должны оставаться до тех пор, пока все граждане США не будут эвакуированы.

Только 13% заявили, что войска должны "немедленно эвакуироваться".

45% одобрили, а 42% не одобрили то, как администрация Байдена справилась с вывозом афганских союзников Америки.

20% взрослых американцев винят Байдена больше других в нынешнем положении дел в Афганистане. 10% в основном обвинили бывшего президента Джорджа Буша, который отдал приказ о вторжении в страну два десятилетия назад, а 9% обвинили экс-президента Дональда Трампа, который в прошлом году вел переговоры о быстром выводе войск США.

Еще 30% опрошенных обвинили множество других игроков в регионе, включая талибов, афганских военных, военного руководства США и ИГИЛ и т.п.

При этом, наблюдая за масштабной эвакуацией из Афганистана, американцы по-прежнему уделяют больше внимание более близким к ним вопросам: пандемии и экономике США.

Опрос Reuters/Ipsos проводился онлайн на английском языке по всей территории Соединенных Штатов. Он собрал ответы от 1003 взрослых, в том числе 465 демократов и 354 республиканцев. Интервал достоверности исследования – 4 процентных пункта.

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