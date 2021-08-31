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51% американцев не одобряют действия Байдена по выводу войск из Афганистана – Reuters

Вторник, 31 августа 2021, 09:25
51% американцев не одобряют действия Байдена по выводу войск из Афганистана – Reuters
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Менее 40% американцев одобряют действия президента Джо Байдена по выводу войск США из Афганистана, а три четверти американцев хотели бы, чтобы американские войска оставались в стране до тех пор, пока все американские гражданские лица не смогут уйти.

Источник: опрос Reuters/Ipsos, проведенный 27-30 августа 

Детали: Национальный онлайн-опрос в США показал, что 51% граждан не одобряют подход Байдена к уходу из Афганистана, а 38% одобряют его.

В опросе, проведенном незадолго до того, как последние войска США покинули Афганистан, 49% заявили, что американские военные должны оставаться в Афганистане "до тех пор, пока все американские граждане и афганские союзники не будут эвакуированы", а 25% заявили, что войска США должны оставаться до тех пор, пока все граждане США не будут эвакуированы.

Только 13% заявили, что войска должны "немедленно эвакуироваться".

45% одобрили, а 42% не одобрили то, как администрация Байдена справилась с вывозом афганских союзников Америки.

20% взрослых американцев винят Байдена больше других в нынешнем положении дел в Афганистане. 10% в основном обвинили бывшего президента Джорджа Буша, который отдал приказ о вторжении в страну два десятилетия назад, а 9% обвинили экс-президента Дональда Трампа, который в прошлом году вел переговоры о быстром выводе войск США. 

Еще 30% опрошенных обвинили множество других игроков в регионе, включая талибов, афганских военных, военного руководства США и ИГИЛ и т.п.

При этом, наблюдая за масштабной эвакуацией из Афганистана, американцы по-прежнему уделяют больше внимание более близким к ним вопросам: пандемии и экономике США. 

 

Опрос Reuters/Ipsos проводился онлайн на английском языке по всей территории Соединенных Штатов. Он собрал ответы от 1003 взрослых, в том числе 465 демократов и 354 республиканцев. Интервал достоверности исследования – 4 процентных пункта.

Предыстория: 

  • США завершили вывод своих вооруженных сил из Афганистана и приостановили дипломатическое присутствие там 30 августа – через 20 лет после вторжения в страну после теракта 11 сентября 2001 года.
  • Афганские военные быстро сдали значительную часть страны талибам за несколько недель до 31 августа – крайнего установленного Байденом срока для вывода американских войск.
  • С 14 августа Соединенные Штаты и их союзники вывезли из Кабула более 122 тысяч человек, включая их собственных граждан и афганцев, которые помогали им на протяжении 20 лет войны. США за две недели эвакуировали 79 тысяч человек, включая 6 тысяч американцев.
  • Но некоторые американцы и многие тысячи афганцев не покинули страну, которая теперь снова находится под контролем талибов. Вашингтон продолжит дипломатические усилия по эвакуации оставшихся.
  • Двадцатилетний конфликт унес жизни более 2400 американских военнослужащих и примерно 240 000 афганцев. Это могло стоить до 2 триллионов долларов, отмечает Reuters.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СШААфганистанБайденопроссоциология
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