Американці перед виходом із Афганістану вивели з ладу частину техніки
Перед завершенням виведення американських військ з Афганістану частина військової техніки США була вивезена з країни, а інша частина була виведена з ладу, заявив голова Центрального командування збройних сил США Кеннет Маккензі.
Джерело: Маккензі журналістам, CNN та "Інтерфакс-Україна", "Європейська правда" з посиланням на AFP
Деталі: Американські військові перед своїм виходом привели в непридатність літаки, бронемашини і систему протиракетної оборони в кабульському аеропорту,
За словами генерала, там роззброєно чи приведено в непридатність 73 літаки. Така ж доля спіткала приблизно 70 бронемашин із посиленим протимінним захистом і 27 армійських позашляховиків Humvee.
"Ці літаки більш не полетять, ніхто не зможе керувати ними... Цими машинами ніхто більше не зможе користуватися", – сказав Маккензі.
Крім того, військові США привели в непридатність систему ПРО, артилерію і міномети, які використовувалися для захисту аеропорту. За словами Маккензі, "вони також виведені з ладу, і їх не можна буде використовувати знову".
#Afghan Air force planes, including A29 Super Tucanos and MD 530s helicopters. Some of the #Taliban's haul after #US withdrawal. Many seem to have been disabled. pic.twitter.com/aqV31dKX7v
— Nabih (@nabihbulos) August 31, 2021
Передова система захисту C-RAM (Counter-Rocket, Artillery і Mortar) була залишена в міжнародному аеропорту імені Хаміда Карзая. Вона була активована за день до завершення відходу, коли бойовики випустили близько 5 ракет по аеропорту: 2 ракети були перехоплені C-RAM.
Її вирішили покинути, тому що система потенційно могла знадобитися навіть в останні хвилини евакуації, а її демонтаж - складна й тривала процедура.
Таліби зайшли в аеропорт Кабула щойно останній літак США полетів із нього. Вони одразу оглянули, що залишилося після американців.
#Taliban fighters enter a hangar in #Kabul Airport and examine #chinook helicopters after #US leaves #Afghanistan. pic.twitter.com/flJx0cLf0p— Nabih (@nabihbulos) August 30, 2021
Раніше син екс-президента США Дональд Трамп-молодший написав у Twitter, що США, йдучи з Афганістану, залишають там озброєнь і військового обладнання на $85 млрд.
For perspective… $85,000,000,000 worth of military being left to Taliban Terrorists means that each and every man, woman, and child in American contributed about $265 to their terrorist cause assuming +/-320 mil citizens.— Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) August 29, 2021
Well done Democrats! pic.twitter.com/fXefvP5cNH
Передісторія:
- США завершили виведення своїх збройних сил з Афганістану і призупинили дипломатичну присутність там 30 серпня – за 20 років після вторгнення в країну після теракту 11 вересня 2001 року.
- Афганські військові швидко здали значну частину країни талібам за кілька тижнів до 31 серпня – крайнього встановленого Байденом терміну для виведення американських військ.
- Із 14 серпня Сполучені Штати і їхні союзники вивезли з Кабула понад 122 тисячі осіб, включаючи їхніх власних громадян і афганців, які допомагали їм протягом 20 років війни. США за два тижні евакуювали 79 тисяч осіб, включаючи 6 тисяч американців.
- Але деякі американці і багато тисяч афганців не покинув країну, яка тепер знову перебуває під контролем талібів. Вашингтон продовжить дипломатичні зусилля з евакуації решти.
- Двадцятирічний конфлікт забрав життя понад 2 400 американських військовослужбовців і приблизно 240 000 афганців. Це могло коштувати до 2 трильйонів доларів, зазначав Reuters.