Американці перед виходом із Афганістану вивели з ладу частину техніки

Перед завершенням виведення американських військ з Афганістану частина військової техніки США була вивезена з країни, а інша частина була виведена з ладу, заявив голова Центрального командування збройних сил США Кеннет Маккензі.

Джерело: Маккензі журналістам, CNN та "Інтерфакс-Україна", "Європейська правда" з посиланням на AFP

Деталі: Американські військові перед своїм виходом привели в непридатність літаки, бронемашини і систему протиракетної оборони в кабульському аеропорту,

За словами генерала, там роззброєно чи приведено в непридатність 73 літаки. Така ж доля спіткала приблизно 70 бронемашин із посиленим протимінним захистом і 27 армійських позашляховиків Humvee.

"Ці літаки більш не полетять, ніхто не зможе керувати ними... Цими машинами ніхто більше не зможе користуватися", – сказав Маккензі.

Крім того, військові США привели в непридатність систему ПРО, артилерію і міномети, які використовувалися для захисту аеропорту. За словами Маккензі, "вони також виведені з ладу, і їх не можна буде використовувати знову".

#Afghan Air force planes, including A29 Super Tucanos and MD 530s helicopters. Some of the #Taliban 's haul after #US withdrawal. Many seem to have been disabled. pic.twitter.com/aqV31dKX7v

Передова система захисту C-RAM (Counter-Rocket, Artillery і Mortar) була залишена в міжнародному аеропорту імені Хаміда Карзая. Вона була активована за день до завершення відходу, коли бойовики випустили близько 5 ракет по аеропорту: 2 ракети були перехоплені C-RAM.

Її вирішили покинути, тому що система потенційно могла знадобитися навіть в останні хвилини евакуації, а її демонтаж - складна й тривала процедура.

Таліби зайшли в аеропорт Кабула щойно останній літак США полетів із нього. Вони одразу оглянули, що залишилося після американців.

Раніше син екс-президента США Дональд Трамп-молодший написав у Twitter, що США, йдучи з Афганістану, залишають там озброєнь і військового обладнання на $85 млрд.

For perspective… $85,000,000,000 worth of military being left to Taliban Terrorists means that each and every man, woman, and child in American contributed about $265 to their terrorist cause assuming +/-320 mil citizens.

Well done Democrats! pic.twitter.com/fXefvP5cNH