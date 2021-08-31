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Американці перед виходом із Афганістану вивели з ладу частину техніки

Вівторок, 31 серпня 2021, 10:21
Ілюстративне фото з airrecognition.com

Перед завершенням виведення американських військ з Афганістану частина військової техніки США була вивезена з країни, а інша частина була виведена з ладу, заявив голова Центрального командування збройних сил США Кеннет Маккензі.

Джерело: Маккензі журналістам, CNN та "Інтерфакс-Україна", "Європейська правда" з посиланням на AFP

Деталі: Американські військові перед своїм виходом привели в непридатність літаки, бронемашини і систему протиракетної оборони в кабульському аеропорту,

За словами генерала, там роззброєно чи приведено в непридатність 73 літаки. Така ж доля спіткала приблизно 70 бронемашин із посиленим протимінним захистом і 27 армійських позашляховиків Humvee.

"Ці літаки більш не полетять, ніхто не зможе керувати ними... Цими машинами ніхто більше не зможе користуватися", – сказав Маккензі.

Крім того, військові США привели в непридатність систему ПРО, артилерію і міномети, які використовувалися для захисту аеропорту. За словами Маккензі, "вони також виведені з ладу, і їх не можна буде використовувати знову".

Передова система захисту C-RAM (Counter-Rocket, Artillery і Mortar) була залишена в міжнародному аеропорту імені Хаміда Карзая. Вона була активована за день до завершення відходу, коли бойовики випустили близько 5 ракет по аеропорту: 2 ракети були перехоплені C-RAM.

Її вирішили покинути, тому що система потенційно могла знадобитися навіть в останні хвилини евакуації, а її демонтаж - складна й тривала процедура. 

Таліби зайшли в аеропорт Кабула щойно останній літак США полетів із нього. Вони одразу оглянули, що залишилося після американців.

Раніше син екс-президента США Дональд Трамп-молодший написав у Twitter, що США, йдучи з Афганістану, залишають там озброєнь і військового обладнання на $85 млрд.

Передісторія:

  • США завершили виведення своїх збройних сил з Афганістану і призупинили дипломатичну присутність там 30 серпня – за 20 років після вторгнення в країну після теракту 11 вересня 2001 року.
  • Афганські військові швидко здали значну частину країни талібам за кілька тижнів до 31 серпня – крайнього встановленого Байденом терміну для виведення американських військ.
  • Із 14 серпня Сполучені Штати і їхні союзники вивезли з Кабула понад 122 тисячі осіб, включаючи їхніх власних громадян і афганців, які допомагали їм протягом 20 років війни. США за два тижні евакуювали 79 тисяч осіб, включаючи 6 тисяч американців. 
  • Але деякі американці і багато тисяч афганців не покинув країну, яка тепер знову перебуває під контролем талібів. Вашингтон продовжить дипломатичні зусилля з евакуації решти.
  • Двадцятирічний конфлікт забрав життя понад 2 400 американських військовослужбовців і приблизно 240 000 афганців. Це могло коштувати до 2 трильйонів доларів, зазначав Reuters.

Теми: АфганістанСШАзброяТалібан


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