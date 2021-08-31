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Американцы перед уходом из Афганистана вывели из строя часть техники

Вторник, 31 августа 2021, 10:21
Иллюстративное фото с airrecognition.com

Перед завершением вывода американских войск из Афганистана часть военной техники США была вывезена из страны, а другая часть была выведена из строя, заявил глава Центрального командования вооруженных сил США Кеннет Маккензи.

Источник: Маккензи журналистам, CNN и "Интерфакс-Украина", "Европейская правда" со ссылкой на AFP

Детали: Американские военные перед своим уходом привели в негодность самолеты, бронемашины и систему противоракетной обороны в кабульском аэропорту, 

По словам генерала, там разоружены или приведены в негодность 73 самолета. Такая же участь постигла примерно 70 бронемашин с усиленной противоминной защитой и 27 армейских внедорожника Humvee.

"Эти самолеты более не полетят, никто не сможет управлять ими… Этими машинами никто более не сможет пользоваться", – сказал Маккензи.

Кроме того, военные США привели в негодность систему ПРО, артиллерию и минометы, которые использовались для защиты аэропорта. По словам Маккензи, "они также выведены из строя, и их нельзя будет использовать снова".

Передовая система защиты C-RAM (Counter-Rocket, Artillery и Mortar) была оставлена в международном аэропорту имени Хамида Карзая. Она была активирована за день до завершения отхода, когда боевики выпустили около 5 ракет по аэропорту: 2 ракеты были перехвачены C-RAM.

Ее решили оставить, так как система потенциально могла понадобиться даже в последние минуты эвакуации, а ее демонтаж - сложная и длительная процедура.

Талибы зашли в аэропорт Кабула как только последний самолет США улетел из него. Они сразу осмотрели, что осталось после американцев.

Ранее сын экс-президента США Дональд Трамп-младший написал в Twitter, что США, уходя из Афганистана, оставляют там вооружений и военного оборудования на $85 млрд.

Предыстория: 

  • США завершили вывод своих вооруженных сил из Афганистана и приостановили дипломатическое присутствие там 30 августа – через 20 лет после вторжения в страну после теракта 11 сентября 2001 года.
  • Афганские военные быстро сдали значительную часть страны талибам за несколько недель до 31 августа – крайнего установленного Байденом срока для вывода американских войск.
  • С 14 августа Соединенные Штаты и их союзники вывезли из Кабула более 122 тысяч человек, включая их собственных граждан и афганцев, которые помогали им на протяжении 20 лет войны. США за две недели эвакуировали 79 тысяч человек, включая 6 тысяч американцев.
  • Но некоторые американцы и многие тысячи афганцев не покинули страну, которая теперь снова находится под контролем талибов. Вашингтон продолжит дипломатические усилия по эвакуации оставшихся.
  • Двадцатилетний конфликт унес жизни более 2400 американских военнослужащих и примерно 240 000 афганцев. Это могло стоить до 2 триллионов долларов, отмечал Reuters.

Темы: АфганистанСШАоружиеТалибан
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