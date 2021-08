Американцы перед уходом из Афганистана вывели из строя часть техники

Перед завершением вывода американских войск из Афганистана часть военной техники США была вывезена из страны, а другая часть была выведена из строя, заявил глава Центрального командования вооруженных сил США Кеннет Маккензи.

Источник: Маккензи журналистам, CNN и "Интерфакс-Украина", "Европейская правда" со ссылкой на AFP

Детали: Американские военные перед своим уходом привели в негодность самолеты, бронемашины и систему противоракетной обороны в кабульском аэропорту,

По словам генерала, там разоружены или приведены в негодность 73 самолета. Такая же участь постигла примерно 70 бронемашин с усиленной противоминной защитой и 27 армейских внедорожника Humvee.

"Эти самолеты более не полетят, никто не сможет управлять ими… Этими машинами никто более не сможет пользоваться", – сказал Маккензи.

Кроме того, военные США привели в негодность систему ПРО, артиллерию и минометы, которые использовались для защиты аэропорта. По словам Маккензи, "они также выведены из строя, и их нельзя будет использовать снова".

#Afghan Air force planes, including A29 Super Tucanos and MD 530s helicopters. Some of the #Taliban 's haul after #US withdrawal. Many seem to have been disabled. pic.twitter.com/aqV31dKX7v

Передовая система защиты C-RAM (Counter-Rocket, Artillery и Mortar) была оставлена в международном аэропорту имени Хамида Карзая. Она была активирована за день до завершения отхода, когда боевики выпустили около 5 ракет по аэропорту: 2 ракеты были перехвачены C-RAM.

Ее решили оставить, так как система потенциально могла понадобиться даже в последние минуты эвакуации, а ее демонтаж - сложная и длительная процедура.

Талибы зашли в аэропорт Кабула как только последний самолет США улетел из него. Они сразу осмотрели, что осталось после американцев.

Ранее сын экс-президента США Дональд Трамп-младший написал в Twitter, что США, уходя из Афганистана, оставляют там вооружений и военного оборудования на $85 млрд.

For perspective… $85,000,000,000 worth of military being left to Taliban Terrorists means that each and every man, woman, and child in American contributed about $265 to their terrorist cause assuming +/-320 mil citizens.

Well done Democrats! pic.twitter.com/fXefvP5cNH