Американцы перед уходом из Афганистана вывели из строя часть техники
Перед завершением вывода американских войск из Афганистана часть военной техники США была вывезена из страны, а другая часть была выведена из строя, заявил глава Центрального командования вооруженных сил США Кеннет Маккензи.
Источник: Маккензи журналистам, CNN и "Интерфакс-Украина", "Европейская правда" со ссылкой на AFP
Детали: Американские военные перед своим уходом привели в негодность самолеты, бронемашины и систему противоракетной обороны в кабульском аэропорту,
По словам генерала, там разоружены или приведены в негодность 73 самолета. Такая же участь постигла примерно 70 бронемашин с усиленной противоминной защитой и 27 армейских внедорожника Humvee.
"Эти самолеты более не полетят, никто не сможет управлять ими… Этими машинами никто более не сможет пользоваться", – сказал Маккензи.
Кроме того, военные США привели в негодность систему ПРО, артиллерию и минометы, которые использовались для защиты аэропорта. По словам Маккензи, "они также выведены из строя, и их нельзя будет использовать снова".
#Afghan Air force planes, including A29 Super Tucanos and MD 530s helicopters. Some of the #Taliban's haul after #US withdrawal. Many seem to have been disabled. pic.twitter.com/aqV31dKX7v— Nabih (@nabihbulos) August 31, 2021
Передовая система защиты C-RAM (Counter-Rocket, Artillery и Mortar) была оставлена в международном аэропорту имени Хамида Карзая. Она была активирована за день до завершения отхода, когда боевики выпустили около 5 ракет по аэропорту: 2 ракеты были перехвачены C-RAM.
Ее решили оставить, так как система потенциально могла понадобиться даже в последние минуты эвакуации, а ее демонтаж - сложная и длительная процедура.
Талибы зашли в аэропорт Кабула как только последний самолет США улетел из него. Они сразу осмотрели, что осталось после американцев.
#Taliban fighters enter a hangar in #Kabul Airport and examine #chinook helicopters after #US leaves #Afghanistan. pic.twitter.com/flJx0cLf0p— Nabih (@nabihbulos) August 30, 2021
Ранее сын экс-президента США Дональд Трамп-младший написал в Twitter, что США, уходя из Афганистана, оставляют там вооружений и военного оборудования на $85 млрд.
For perspective… $85,000,000,000 worth of military being left to Taliban Terrorists means that each and every man, woman, and child in American contributed about $265 to their terrorist cause assuming +/-320 mil citizens.— Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) August 29, 2021
Well done Democrats! pic.twitter.com/fXefvP5cNH
Предыстория:
- США завершили вывод своих вооруженных сил из Афганистана и приостановили дипломатическое присутствие там 30 августа – через 20 лет после вторжения в страну после теракта 11 сентября 2001 года.
- Афганские военные быстро сдали значительную часть страны талибам за несколько недель до 31 августа – крайнего установленного Байденом срока для вывода американских войск.
- С 14 августа Соединенные Штаты и их союзники вывезли из Кабула более 122 тысяч человек, включая их собственных граждан и афганцев, которые помогали им на протяжении 20 лет войны. США за две недели эвакуировали 79 тысяч человек, включая 6 тысяч американцев.
- Но некоторые американцы и многие тысячи афганцев не покинули страну, которая теперь снова находится под контролем талибов. Вашингтон продолжит дипломатические усилия по эвакуации оставшихся.
- Двадцатилетний конфликт унес жизни более 2400 американских военнослужащих и примерно 240 000 афганцев. Это могло стоить до 2 триллионов долларов, отмечал Reuters.