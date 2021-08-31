Для опозиціонерки Колесникової і адвоката Знака в Білорусі запросили 12 років ув'язнення
Держзвинувачення Білорусі запросило 12 років колонії для опозиціонерки Марії Колесникової і адвоката Максима Знака, яких звинувачують в спробі захоплення влади.
Джерело: NEXTA,,
Деталі: Держзвинувачення Білорусі запросило 12 років колонії для Знака і Колесникової.
Повідоляється, що зараз в суді тривають дебати сторін.
Інформація про 12 років позбавлення волі для Знака і Колесникової, яка з'явилася раніше, не підтвердилася.
Адвокат Колесникової Володимир Пильченко, уточнив, що дата вироку ще не призначена.
Колеснікову і Знака звинувачують в спробі захоплення влади, публічних закликах до дій, спрямованих на заподіяння шкоди національній безпеці, і створенні екстремістського формування.
Колесникову взяли під варту 8 вересня. 9 вересня затримали Знака. Обидвох визнали політв'язнями.
Нагадаємо:
- У вересні соратниця Тихановської Марія Колесникова на кордоні порвала свій паспорт, щоб унеможливити примусове вивезення з країни. З того часу вона перебуває у СІЗО.