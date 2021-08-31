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Для опозиціонерки Колесникової і адвоката Знака в Білорусі запросили 12 років ув'язнення

Вівторок, 31 серпня 2021, 12:03
Для опозиціонерки Колесникової і адвоката Знака в Білорусі запросили 12 років ув'язнення
ФОТО: TUT.BY

Держзвинувачення Білорусі запросило 12 років колонії для опозиціонерки Марії Колесникової і адвоката Максима Знака, яких звинувачують в спробі захоплення влади.

Джерело: NEXTA, Naviny.byМедуза

Деталі: Держзвинувачення Білорусі запросило 12 років колонії для Знака і Колесникової.

Повідоляється, що зараз в суді тривають дебати сторін.

Інформація про 12 років позбавлення волі для Знака і Колесникової, яка з'явилася раніше, не підтвердилася.

Адвокат Колесникової Володимир Пильченко, уточнив, що дата вироку ще не призначена.

Колеснікову і Знака звинувачують в спробі захоплення влади, публічних закликах до дій, спрямованих на заподіяння шкоди національній безпеці, і створенні екстремістського формування.

Колесникову взяли під варту 8 вересня. 9 вересня затримали Знака. Обидвох визнали політв'язнями.

Нагадаємо:

Українська правда

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Теми: БілорусьЛукашенкополітв'язні
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