Для оппозиционерки Колесниковой и адвоката Знака в Беларуси запросили 12 лет заключения

Гособвинение Беларуси запросило 12 лет колонии для оппозиционерки Марии Колесниковой и адвоката Максима Знака, которых обвиняют в попытке захвата власти.

Источник: NEXTA, Naviny.by, Медуза

Детали: Гособвинение Беларуси запросило 12 лет колонии для Знака и Колесниковой.

Сообщается, что сейчас в суде идут прения сторон.



Информация о 12 годах лишения свободы для Знака и Колесниковой, которая появилась ранее, не подтвердилась.

Адвокат Колесниковой Владимир Пыльченко, уточнил, что дата приговора еще не назначена.

Колесникову и Знака обвиняют в попытке захвата власти, публичных призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности, и создании экстремистского формирования.

Колесникова взята под стражу 8 сентября. 9 сентября задержали Знака. Оба признаны политзаключенными.

Напомним: