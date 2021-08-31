Для оппозиционерки Колесниковой и адвоката Знака в Беларуси запросили 12 лет заключения
Гособвинение Беларуси запросило 12 лет колонии для оппозиционерки Марии Колесниковой и адвоката Максима Знака, которых обвиняют в попытке захвата власти.
Источник: NEXTA,,
Детали: Гособвинение Беларуси запросило 12 лет колонии для Знака и Колесниковой.
Сообщается, что сейчас в суде идут прения сторон.
Информация о 12 годах лишения свободы для Знака и Колесниковой, которая появилась ранее, не подтвердилась.
Адвокат Колесниковой Владимир Пыльченко, уточнил, что дата приговора еще не назначена.
Колесникову и Знака обвиняют в попытке захвата власти, публичных призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности, и создании экстремистского формирования.
Колесникова взята под стражу 8 сентября. 9 сентября задержали Знака. Оба признаны политзаключенными.
Напомним:
- В сентябре соратница Тихановской Мария Колесникова на границе порвала свой паспорт, чтобы исключить принудительный вывоз из страны. С тех пор она находится в СИЗО.