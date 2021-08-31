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Для оппозиционерки Колесниковой и адвоката Знака в Беларуси запросили 12 лет заключения

Вторник, 31 августа 2021, 12:03
ФОТО: TUT.BY

Гособвинение Беларуси запросило 12 лет колонии для оппозиционерки Марии Колесниковой и адвоката Максима Знака, которых обвиняют в попытке захвата власти.

Источник: NEXTA, Naviny.byМедуза

Детали: Гособвинение Беларуси запросило 12 лет колонии для Знака и Колесниковой. 

Сообщается, что сейчас в суде идут прения сторон.

Информация о 12 годах лишения свободы для Знака и Колесниковой, которая появилась ранее, не подтвердилась.

Адвокат Колесниковой Владимир Пыльченко, уточнил, что дата приговора еще не назначена.

Колесникову и Знака обвиняют в попытке захвата власти, публичных призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности, и создании экстремистского формирования.

Колесникова взята под стражу 8 сентября. 9 сентября задержали Знака. Оба признаны политзаключенными.

Напомним:

Темы: БеларусьЛукашенкополитзаключенные
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