Разумков очікує, що Трухін сам прокоментує скандальну ДТП, щоб не було домислів

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков розраховує на неупередженість в розслідуванні справи про ДТП за участю народного депутата з партії "Слуга народу" Олександра Трухіна.

Джерело: "Інтерфакс-Україна", який цитує Разумкова з брифінгу

Деталі: Також Разумков розраховує на максимально жорстку реакцію з боку правоохоронних органів в разі підтвердження фактів, щодо видалення за гроші новини про ДТП.

Крім того, він вважає, що нардеп Трухін повинен сам прокоментувати ситуацію, пояснивши, "що насправді сталося для того, щоб ми зараз не займалися домислами".

Пряма мова Разумкова: "Я думаю, що засобам масової інформації слід було б навіть сказати, хто пропонував (гроші за видалення публікацій про це ДТП - ІФ) або надати інформацію правоохоронцям, тому що це дуже цікаво.

Справа навіть не в ДТП, бо всі ми - люди, і всі можемо потрапити в ДТП. Питання в іншому: якщо будуть підтверджуватися всі інші факти, пов'язані з цією подією, то реакція повинна бути жорсткою".

"Наскільки я розумію, зараз це справа повинні будуть забрати ДБР від МВС, з Національної поліції, тому що це зона відповідальності саме їх. І сподіваюся, що розслідування буде абсолютно неупередженим".

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