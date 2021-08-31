Разумков ожидает, что Трухин сам прокомментирует скандальное ДТП, чтобы не было домыслов

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков рассчитывает на беспристрастность в расследовании дела о ДТП с участием народного депутата из партии "Слуга народа" Александра Трухина.

Источник: "Интерфакс-Украина", цитирует

Детали: Также Разумков рассчитывает на максимально жесткую реакцию со стороны правоохранительных органов в случае подтверждения фактов удаления за деньги новости о ДТП.

Кроме того, он считает, что нардеп Трухин должен сам прокомментировать ситуацию, пояснив, "что на самом деле произошло для того, чтобы мы сейчас не занимались домыслами".

Прямая речь Разумкова: "Я думаю, что средствам массовой информации следовало бы даже сказать, кто предлагал (деньги за удаление публикаций об этом ДТП - ИФ) или предоставить информацию правоохранителям, потому что это очень интересно. Дело даже не в ДТП, потому что все мы - люди, и все можем попасть в ДТП. Вопрос в другом: если будут подтверждаться все другие факты, связанные с этим происшествием, то реакция должна быть жёсткой".

"Насколько я понимаю, сейчас это дело должны будут забрать ГБР от МВД, из Национальной полиции, потому что это зона ответственности именно их. И надеюсь, что расследование будет абсолютно непредвзятым".

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