Стало відоме ім’я бійця, який загинув на Донбасі

У понеділок 30 серпня на Донбасі загинув військовий із Львівської області Роман Задорожний.

Джерело: пресслужба Львівської ОДА

Пряма мова: "30 серпня поблизу Попасної на Луганщині загинув Роман Задорожний - військовослужбовець 24-ї окремої механізованої бригади імені Короля Данила".

Деталі: Омбудсмен Людмила Денісова повідомила, що внаслідок обстрілів бойовиків загинув один український боєць, ще двоє зазнали поранень і травм.

Впродовж серпня, за словами Денісової, через порушення окупантами режиму припинення вогню, Україна втратила 9 захисників, 28 було поранено.

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