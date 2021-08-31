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Стало відоме ім’я бійця, який загинув на Донбасі

Вівторок, 31 серпня 2021, 13:28
Стало відоме ім’я бійця, який загинув на Донбасі

У понеділок 30 серпня на Донбасі загинув військовий із Львівської області Роман Задорожний.

Джерело: пресслужба Львівської ОДА

Пряма мова: "30 серпня поблизу Попасної на Луганщині загинув Роман Задорожний - військовослужбовець 24-ї окремої механізованої бригади імені Короля Данила".

Деталі: Омбудсмен Людмила Денісова повідомила, що внаслідок обстрілів бойовиків загинув один український боєць, ще двоє зазнали поранень і травм.

Впродовж серпня, за словами Денісової, через порушення окупантами режиму припинення вогню, Україна втратила 9 захисників, 28 було поранено.

 

Нагадаємо:

  • 30 серпня внаслідок ворожого вогню один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил загинув, ще двоє дістали поранення.
  • 30 серпня на Донбасі було 11 порушень режиму припинення вогню.

Українська правда

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Теми: ДонбасОб'єднані сили на ДонбасіООС
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