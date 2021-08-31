Стало відоме ім’я бійця, який загинув на Донбасі
Вівторок, 31 серпня 2021, 13:28
У понеділок 30 серпня на Донбасі загинув військовий із Львівської області Роман Задорожний.
Джерело: пресслужба Львівської ОДА
Пряма мова: "30 серпня поблизу Попасної на Луганщині загинув Роман Задорожний - військовослужбовець 24-ї окремої механізованої бригади імені Короля Данила".
Деталі: Омбудсмен Людмила Денісова повідомила, що внаслідок обстрілів бойовиків загинув один український боєць, ще двоє зазнали поранень і травм.
Впродовж серпня, за словами Денісової, через порушення окупантами режиму припинення вогню, Україна втратила 9 захисників, 28 було поранено.
Нагадаємо:
- 30 серпня внаслідок ворожого вогню один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил загинув, ще двоє дістали поранення.
- 30 серпня на Донбасі було 11 порушень режиму припинення вогню.
Українська правда