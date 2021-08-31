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Стало известно имя бойца, погибшего на Донбассе

Вторник, 31 августа 2021, 13:28

В понедельник 30 августа на Донбассе погиб военный из Львовской области Роман Задорожный.

Источник: пресс-служба Львовской ОГА

Прямая речь: "30 августа вблизи Попасной Луганской погиб Роман Задорожный - военнослужащий 24-й отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила".

Детали: Омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что в результате обстрелов боевиков погиб один украинский боец, еще двое получили ранения и травмы.

В течение августа, по словам Денисовой, за нарушения оккупантами режима прекращения огня, Украина потеряла 9 защитников, 28 были ранены.

 

Напомним:

  • 30 августа в результате вражеского огня один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб, еще двое получили ранения.
  • 30 августа на Донбассе было 11 нарушений режима прекращения огня.

Украинская правда
Темы: ДонбассОбъединенные силы на ДонбассеООС
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