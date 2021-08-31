Стало известно имя бойца, погибшего на Донбассе

В понедельник 30 августа на Донбассе погиб военный из Львовской области Роман Задорожный.

Источник: пресс-служба Львовской ОГА

Прямая речь: "30 августа вблизи Попасной Луганской погиб Роман Задорожный - военнослужащий 24-й отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила".

Детали: Омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что в результате обстрелов боевиков погиб один украинский боец, еще двое получили ранения и травмы.

В течение августа, по словам Денисовой, за нарушения оккупантами режима прекращения огня, Украина потеряла 9 защитников, 28 были ранены.

Напомним: