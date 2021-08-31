Стало известно имя бойца, погибшего на Донбассе
Вторник, 31 августа 2021, 13:28
В понедельник 30 августа на Донбассе погиб военный из Львовской области Роман Задорожный.
Источник: пресс-служба Львовской ОГА
Прямая речь: "30 августа вблизи Попасной Луганской погиб Роман Задорожный - военнослужащий 24-й отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила".
Детали: Омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что в результате обстрелов боевиков погиб один украинский боец, еще двое получили ранения и травмы.
В течение августа, по словам Денисовой, за нарушения оккупантами режима прекращения огня, Украина потеряла 9 защитников, 28 были ранены.
Напомним:
- 30 августа в результате вражеского огня один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб, еще двое получили ранения.
- 30 августа на Донбассе было 11 нарушений режима прекращения огня.
Украинская правда