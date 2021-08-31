Лукашенко і Путін за кілька днів підпишуть план інтеграції Росії і Білорусі
Вівторок, 31 серпня 2021, 14:06
Пакет "дорожніх карт" по інтеграції планується схвалити на зустрічі самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка і президента РФ Володимира Путіна в Москві 9 вересня.
Джерело: російський "Інтерфакс", який цитує посла Білорусі в РФ Володимира Семашка
Пряма мова: "9 вересня в Москві президенти зустрічаються, Союзний уряд - засідання буде, де будуть підписані ці всі "дорожні карти" і загальна карта поглиблення інтеграції".
Передісторія:
- 30 серпня стало відомо, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко в першій декаді вересня планує приїхати в Росію з "робочим візитом".
- У березні 2021 року Лукашенко заявив, що Білорусь і Росія не мають потреби у злитті і створенні єдиних органів управління.
- У вересні 2020 року посол Білорусі в Росії Володимир Семашко заявив, що Білорусь і Росія відновили обговорення дорожніх карт щодо інтеграції в так званій Союзній державі.