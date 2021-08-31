Лукашенко і Путін за кілька днів підпишуть план інтеграції Росії і Білорусі

Пакет "дорожніх карт" по інтеграції планується схвалити на зустрічі самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка і президента РФ Володимира Путіна в Москві 9 вересня.

Джерело: російський "Інтерфакс", який цитує посла Білорусі в РФ Володимира Семашка

Пряма мова: "9 вересня в Москві президенти зустрічаються, Союзний уряд - засідання буде, де будуть підписані ці всі "дорожні карти" і загальна карта поглиблення інтеграції".

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