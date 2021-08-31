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Лукашенко і Путін за кілька днів підпишуть план інтеграції Росії і Білорусі

Вівторок, 31 серпня 2021, 14:06
Лукашенко і Путін за кілька днів підпишуть план інтеграції Росії і Білорусі

Пакет "дорожніх карт" по інтеграції планується схвалити на зустрічі самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка і президента РФ Володимира Путіна в Москві 9 вересня.

Джерело: російський "Інтерфакс", який цитує посла Білорусі в РФ Володимира Семашка

Пряма мова: "9 вересня в Москві президенти зустрічаються, Союзний уряд - засідання буде, де будуть підписані ці всі "дорожні карти" і загальна карта поглиблення інтеграції".

Передісторія:

  • 30 серпня стало відомо, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко в першій декаді вересня планує приїхати в Росію з "робочим візитом".
  • У березні 2021 року Лукашенко заявив, що Білорусь і Росія не мають потреби у злитті і створенні єдиних органів управління.
  • У вересні 2020 року посол Білорусі в Росії Володимир Семашко заявив, що Білорусь і Росія відновили обговорення дорожніх карт щодо інтеграції в так званій Союзній державі.

Теми: РосіяБілорусь
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