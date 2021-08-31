Лукашенко и Путин через несколько дней подпишут план интеграции России и Беларуси
Вторник, 31 августа 2021, 14:06
Пакет "дорожных карт" по интеграции планируется одобрить на встрече самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко и президента РФ Владимира Путина в Москве 9 сентября.
Источник: российский "Интерфакс", который цитирует посла Беларуси в РФ Владимира Семашко
Прямая речь: "9 сентября в Москве президенты встречаются, Союзное правительство - заседание будет, где будут подписаны эти все "дорожные карты" и общая карта углубления интеграции".
Предыстория:
- 30 августа стало известно, что Лукашенко в первой декаде сентября планирует приехать в Россию с "рабочим визитом".
- В марте 2021 Лукашенко заявил, что Беларусь и Россия не нуждаются в слиянии и создании единых органов управления.
- В сентябре 2020 посол Беларуси в России Владимир Семашко заявил, что Беларусь и Россия возобновили обсуждение дорожных карт по интеграции в так называемое Союзное государство.