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Лукашенко и Путин через несколько дней подпишут план интеграции России и Беларуси

Вторник, 31 августа 2021, 14:06

Пакет "дорожных карт" по интеграции планируется одобрить на встрече самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко и президента РФ Владимира Путина в Москве 9 сентября.

Источник: российский "Интерфакс", который цитирует посла Беларуси в РФ Владимира Семашко

Прямая речь: "9 сентября в Москве президенты встречаются, Союзное правительство - заседание будет, где будут подписаны эти все "дорожные карты" и общая карта углубления интеграции".

Предыстория:

  • 30 августа стало известно, что Лукашенко в первой декаде сентября планирует приехать в Россию с "рабочим визитом".
  • В марте 2021 Лукашенко заявил, что Беларусь и Россия не нуждаются в слиянии и создании единых органов управления.
  • В сентябре 2020 посол Беларуси в России Владимир Семашко заявил, что Беларусь и Россия возобновили обсуждение дорожных карт по интеграции в так называемое Союзное государство.

Темы: РосcияБеларусь
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