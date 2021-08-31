Лукашенко и Путин через несколько дней подпишут план интеграции России и Беларуси

Пакет "дорожных карт" по интеграции планируется одобрить на встрече самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко и президента РФ Владимира Путина в Москве 9 сентября.

Источник: российский "Интерфакс", который цитирует посла Беларуси в РФ Владимира Семашко

Прямая речь: "9 сентября в Москве президенты встречаются, Союзное правительство - заседание будет, где будут подписаны эти все "дорожные карты" и общая карта углубления интеграции".

Предыстория: