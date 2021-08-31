Бійка з поліцією в Одесі: 13 підозрюваних відправили під нічний домашній арешт
Вівторок, 31 серпня 2021, 14:48
Приморський районний суд Одеси обрав запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту 13 підозрюваним у нападі на правоохоронців після "Маршу рівності" 28 серпня.
Джерело: УНІАН з посиланням на співрозмовників у суді
Деталі: Запобіжні заходи обирали пізно ввечері 30 серпня.
Серед тих, хто два місяці перебуватиме під нічним домашнім арештом, – лідер руху "Традиція і порядок" Богдан Ходаковський.
Передісторія:
- В Одесі 28 серпня внаслідок зіткнень між працівниками правоохоронних органів та представниками організації "Традиція і порядок", що сталися після ходи за права ЛГБТ, було затримано 51 особу, 29 правоохоронців отримали тілесні ушкодження.
- Пізніше у поліції повідомили, що притягують до відповідальності 61 особу, що влаштували бійку з правоохоронцями після "Маршу рівності" 28 серпня.