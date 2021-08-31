Драка с полицией в Одессе: 13 подозреваемых отправили под ночной домашний арест

Приморский районный суд Одессы избрал меру пресечения в виде ночного домашнего ареста 13 подозреваемым в нападении на правоохранителей после "Марша равенства" 28 августа.

Источник: УНИАН со ссылкой на собеседников в суде

Детали: Меру пресечения избирали поздно вечером 30 августа.

Среди тех, кто два месяца будет находиться под ночным домашним арестом, – лидер движения "Традиция и порядок" Богдан Ходаковский.

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