Драка с полицией в Одессе: 13 подозреваемых отправили под ночной домашний арест
Вторник, 31 августа 2021, 14:48
Приморский районный суд Одессы избрал меру пресечения в виде ночного домашнего ареста 13 подозреваемым в нападении на правоохранителей после "Марша равенства" 28 августа.
Источник: УНИАН со ссылкой на собеседников в суде
Детали: Меру пресечения избирали поздно вечером 30 августа.
Среди тех, кто два месяца будет находиться под ночным домашним арестом, – лидер движения "Традиция и порядок" Богдан Ходаковский.
Предыстория:
- В Одессе 28 августа в результате столкновений между сотрудниками правоохранительных органов и представителями организации "Традиция и порядок", произошедших после шествия за права ЛГБТ, был задержан 51 человек, 29 правоохранителей получили телесные повреждения.
- Позже в полиции сообщили, что привлекают к ответственности 61 человека, устроившего драку с правоохранителями после "Марша равенства".