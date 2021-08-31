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Зеленський підпише в США "стратегічні договори" з Пентагоном, Держдепом і NASA

Вівторок, 31 серпня 2021, 17:19

Президент Володимир Зеленський і українська делегація у вівторок підпишуть низку стратегічних документів у США.

Джерело: повідомлення у Facebook прессекретаря Зеленського Сергія Никифирова, коментар міністра закордонних справ Дмитра Кулеби державному телеканалу "Дом" 

Пряма мова Никифорова: "Сьогодні (у вівтороко – ред.) у Президента України та української делегації заплановані зустрічі та підписання стратегічних документів у міністерстві енергетики, Пентагоні, Державному департаменті США, Світовому банку та навіть NASA.

Також Володимир Зеленський візьме участь у вшанування пам'яті жертв Голодомору, презентує план трансформації України та спільно з першою леді представить український аудіогід в садибі-музеї Джорджа Вашингтона".

Пряма мова Кулеби: "Все йде за планом. Всі домовленості досягнуті. До розмови тет-а-тет з президентом Джо Байденом є пару питань, які президенти проговорять окремо… Будуть досягнуті важливі домовленості і в політиці і в торгівлі".

Передісторія:

Українська правда
Теми: ЗеленськийСША


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