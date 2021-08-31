Зеленський підпише в США "стратегічні договори" з Пентагоном, Держдепом і NASA
Президент Володимир Зеленський і українська делегація у вівторок підпишуть низку стратегічних документів у США.
Джерело: повідомлення у Facebook прессекретаря Зеленського Сергія Никифирова, коментар міністра закордонних справ Дмитра Кулеби державному телеканалу "Дом"
Пряма мова Никифорова: "Сьогодні (у вівтороко – ред.) у Президента України та української делегації заплановані зустрічі та підписання стратегічних документів у міністерстві енергетики, Пентагоні, Державному департаменті США, Світовому банку та навіть NASA.
Також Володимир Зеленський візьме участь у вшанування пам'яті жертв Голодомору, презентує план трансформації України та спільно з першою леді представить український аудіогід в садибі-музеї Джорджа Вашингтона".
Пряма мова Кулеби: "Все йде за планом. Всі домовленості досягнуті. До розмови тет-а-тет з президентом Джо Байденом є пару питань, які президенти проговорять окремо… Будуть досягнуті важливі домовленості і в політиці і в торгівлі".
Передісторія:
- Президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена прибули до Вашингтона о 2:00 за київським часом.
- Зеленський перебуватиме у Вашингтоні 31 серпня і 1 вересня, після чого вирушить до Каліфорнії.
- Зустріч Зеленського і Байдена відбудеться 1 вересня.