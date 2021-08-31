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Зеленский подпишет в США "стратегические документы" с Пентагоном, Госдепом и NASA

Вторник, 31 августа 2021, 17:19

Президент Владимир Зеленский и украинская делегация во вторник подпишут ряд стратегических документов в США.

Источник: сообщение в Facebook прессекретар Зеленского Сергея Некифирова, комментарий министра иностранных дел Дмитрия Кулебы государственному телеканалу "Дом"

Прямая речь Никифорова: "Сегодня (во вторник - ред.) у Президента Украины и украинской делегации запланированы встречи и подписания стратегических документов в министерстве энергетики, Пентагоне, Государственном департаменте США, Всемирном банке и даже NASA.

Также Владимир Зеленский примет участие в чествовании памяти жертв Голодомора, представит план трансформации Украины и совместно с первой леди представит украинский аудиогид в усадьбе-музее Джорджа Вашингтона".

Прямая речь Кулебы: "Все идет по плану. Все договоренности достигнуты. К разговору тет-а-тет с президентом Джо Байденом есть пару вопросов, которые президенты проговорят отдельно... Будут достигнуты важные договоренности и в политике и в торговле".

Предыстория:

  • Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена прибыли в Вашингтон в 2:00 по киевскому времени.
  • Зеленский будет находиться в Вашингтоне 31 августа и 1 сентября, после чего отправится в Калифорнию.
  • Встреча Зеленского и Байдена состоится 1 сентября.

Украинская правда
Темы: ЗеленскийСША
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