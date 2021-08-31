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Бойовики на Донбасі стріляли поблизу Нью-Йорка

Вівторок, 31 серпня 2021, 18:59
Бойовики на Донбасі стріляли поблизу Нью-Йорка

Від початку цієї доби на Донбасі зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню з боку формувань Російської Федерації.

Джерело: повідомлення штабу ООС у Facebook

Дослівно: "Від початку цієї доби зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню.

У напрямку Широкиного російські найманці обстріляли наші позиції зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Біля Новозванівки противник застосовував міномети 120-го калібру.

Поблизу Нью-Йорка збройні формування Російської Федерації вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

Неподалік Красногорівки ворог здійснив обстріли українських позицій з мінометів 120-го калібру та протитанкових гармат МТ-12".

Деталі: Вказується, що на ворожі обстріли українські військові відкривали вогонь у відповідь.

За поточну добу бойових втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

Передісторія:

  • У понеділок 30 серпня на Донбасі загинув військовий із Львівської області Роман Задорожний.

Українська правда

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Теми: ДонбасООС
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