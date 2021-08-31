Бойовики на Донбасі стріляли поблизу Нью-Йорка
Від початку цієї доби на Донбасі зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню з боку формувань Російської Федерації.
Джерело: повідомлення штабу ООС у Facebook
Дослівно: "Від початку цієї доби зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню.
У напрямку Широкиного російські найманці обстріляли наші позиції зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
Біля Новозванівки противник застосовував міномети 120-го калібру.
Поблизу Нью-Йорка збройні формування Російської Федерації вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.
Неподалік Красногорівки ворог здійснив обстріли українських позицій з мінометів 120-го калібру та протитанкових гармат МТ-12".
Деталі: Вказується, що на ворожі обстріли українські військові відкривали вогонь у відповідь.
За поточну добу бойових втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.
Передісторія:
- У понеділок 30 серпня на Донбасі загинув військовий із Львівської області Роман Задорожний.