Бойовики на Донбасі стріляли поблизу Нью-Йорка

Від початку цієї доби на Донбасі зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню з боку формувань Російської Федерації.

Джерело: повідомлення штабу ООС у Facebook

Дослівно: "Від початку цієї доби зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню.

У напрямку Широкиного російські найманці обстріляли наші позиції зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Біля Новозванівки противник застосовував міномети 120-го калібру.

Поблизу Нью-Йорка збройні формування Російської Федерації вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

Неподалік Красногорівки ворог здійснив обстріли українських позицій з мінометів 120-го калібру та протитанкових гармат МТ-12".

Деталі: Вказується, що на ворожі обстріли українські військові відкривали вогонь у відповідь.

За поточну добу бойових втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

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