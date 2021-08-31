Боевики на Донбассе стреляли вблизи Нью-Йорка
С начала этого периода на Донбассе зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня со стороны формирований Российской Федерации.
Источник: сообщение штаба ООС в Facebook
Дословно: "С начала этого периода зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня.
В направлении Широкино российские наемники обстреляли наши позиции с станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Возле Новозвановки противник применял минометы 120-го калибра.
Близ Нью-Йорка вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.
Неподалеку Красногоровки враг совершил обстрелы украинских позиций из минометов 120-го калибра и противотанковых пушек МТ-12".
Детали: Указывается, что на вражеские обстрелы украинские военные открывали огонь.
За текущие сутки боевых потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.
Предыстория:
- В понедельник 30 августа на Донбассе погиб военный из Львовской области Роман Задорожный.