Боевики на Донбассе стреляли вблизи Нью-Йорка

С начала этого периода на Донбассе зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня со стороны формирований Российской Федерации.

Источник: сообщение штаба ООС в Facebook

Дословно: "С начала этого периода зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня.

В направлении Широкино российские наемники обстреляли наши позиции с станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Возле Новозвановки противник применял минометы 120-го калибра.

Близ Нью-Йорка вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.

Неподалеку Красногоровки враг совершил обстрелы украинских позиций из минометов 120-го калибра и противотанковых пушек МТ-12".

Детали: Указывается, что на вражеские обстрелы украинские военные открывали огонь.

За текущие сутки боевых потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Предыстория: